Alan Howell: Cada ken mester carga nan mesun cruz y responsabilidad durante un investigacion

Howell a bisa esaki despues cu miembronan di prensa a puntre riba e retonan pa e proximo eleccion mirando e caso cu tin contra ex lider di partido Otmar Oduber y tambe cu Andin Bikker a baha despues como lider.

Lider di partido POR, Alan Howell a expresa claramente cu partido POR tin un lider nobo y ta bayendo den un era nobo cu biento fresco.

Pa e lider nobo di POR, e caso contra Oduber no a bin dilanti ainda y na Aruba un persona ta keda inocente te ora comproba lo contrario. Agregando na esaki el a indica cu actualmente tin miembro di Parlamento cu ta bou investigacion y no ta wordo papia di esaki.

Pero en todo caso e no kier concentra riba kico a pasa y mas bien ta enfoca riba futuro, con pa traha y logra un desaroyo positivo pa Aruba y nos hendenan. “Si den e partido cu mi ta lidera tin un persona cu ta bou di cualkier investigacion, e persona ta bay sinta patras un rato y na momento cu e investigacion mustra cu e ta inocente e ta bonbini bek den cualkier posicion”. Aki e famoso dicho di ex premier Nelson Oduber ta cuadra perfectamente, segun Alan Howell, esta cu ‘esun cu kima tin cu sinta riba su blaar’.

Continuando, Alan a declara cu despues cu a keda conoci cu el a bira lider nobo di POR, e acogida y sosten pa POR a aumenta masha hopi y e ta sinti su mes hopi contento di e aceptacion cu el a haya for di pueblo, den su reto nobo, apenas 7 aña despues di a drenta politica. “Sostenedornan di POR ta hopi contento cu esaki y ta cla pa bay guera”, Alan Howell a finalisa bisando.

