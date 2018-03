Alan Howell: “Ainda dia di eleccion Benny ta firma contract perhudicando nos pueblo”

“Tur hende mester compronde bon cu awo tin un Parlamento nobo y parlamentario Alan Howell no tey pa haci pret. Haci investigacion ta mi cuki y ken cu faya ta haya. Pueblo mester compronde na un manera hopi cla pakico nos pais ta den e situacion financiero critico al momento y pakico ta hayando 2.5% den pueblo su body. Ta pa via cu gobierno anterior a horta pueblo na un manera mahos. Robin Hood tabata horta di e rico pa hiba pa e pober. Pero Benny Hood ta horta di e pueblo hiba pa e rico”, Parlamentario di POR Alan Howell a expresa dialuna mainta durante un encuentro cu prensa unda el a presenta documentonan cu ta mustra con ex minister tabata deal cu placa di pueblo, inclusive riba dia di eleccion.

Negociacion tipo Legal Gangster ta loke Benny Sevinger a haci net prome cu el a baha como minister, desgraciando mas ainda nos pueblo. Esaki ta e practicanan di gobierno anterior cu a conduci na e situacion critico den cual nos ta awendia. Ta asina cu Benny Sevinger a duna Aruba Villas N.V. un conseho pa traha un local na Barcadera y cu e lo bay huur esaki for di nan.

E tereno no ta sigur ainda, pero no lo ta nada straño cu esaki tambe lo a wordo geregeld door di e propio Sevinger.

E excusa di Sevinger pa huur e local aki ta cu edificio bieu di DTI ta mucho chikito y cu mester muda pa uno mas grandi, pero hilaridad di bida ta mustra net lo contrario. Gobierno tabata paga un suma di Afl. 49,510.- pa luna pa un total di 2300m2. Awo pueblo di Aruba mester paga un suma di Afl. 67,752.- pa luna pa un total di 1882m2. Es decir ta pagando casi 20 mil Florin mas pa luna pa un area mas chikito.

Loke ta haci e situacion peor ta cu Sevinger dia 21 di september, un dia prome cu eleccion ta duna opdracht pa su management team di DIP traha un contract y dia 22 di september, dia di eleccion e ta firma e contract di huur. Contract anterior tabata di 2 aña y esun di 22 di september a firme pa 5 aña, marando e gobierno nobo na un suma asina halto pa luna.

Documentonan ta mustra cu Benny Sevinger a wordo conseha pa no haci esaki, pero el a prefera di beneficia Aruba Villas N.V. lubidando cu ta interes di pueblo e mester a salvaguardia!

Comments

comments