Aki ta sigui un resumen di casonan den Corte di Prome Instancia pa 20 april 2018

CASONAN PRO FORMA

Pa 8 or y 15, e acusado D.A.D.A. y V.E.A.G. lo presenta dilanti di hues. D.A. y G. ta wordo acusa di, conhuntamente cu otro of otronan, ladronicia cu violencia di auto y telefon di hende riba prome di januari 2018. E violencia tabata contra dos persona y a encera cu a mustra nan un arma di candela y a bisa nan: “Saca placa, sino bala ta cay”. D.A. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, tabatin un auto procedente di ladronicia den su posesion riba 3 di januari 2018. E ta wordo acusa di destruccion di un bentana di auto riba 2 di januari 2018 y e ta wordo acusa ladronicia di dos motorcycle riba 3 di januari 2018.

Pa 8 or y 15, e acusado F.D.G. lo presenta dilanti di hues. G. ta wordo acusa di ladronicia di cadena y holoshi di un persona riba 28 di december 2017. E ta wordo acusa di a menasa e mes persona aki riba 28 di december 2017, dor di staca cu cuchiu den su direccion. E ta wordo acusa di a kibra muraya di sala di e persona en cuestion riba e fecha ya menciona, di a destrui backshield di su auto riba 29 di december 2017 y di a horta su television riba 2 di januari 2018. E ta wordo acusa di a menas’e riba 4 di januari 2018, dor di bis’e: “Awor si mi ta bay mata bo. Boso ta kere cu mi no ta serio”.

Pa 8 or y 15, e acusadonan K.J.A.S., E.A.v.d.B. y A.A.A.J. lo presenta dilanti di hues. S. y J. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas di un bicicleta di careda/un television/un of mas Blue Ray/un laptop/un boter di rom/un backpack/un verlengsnoer riba 31 di december 2017. S. y V.d.B. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den e mes cas aki riba 4 di januari 2018 di un airco y un caha di juice.

V.d.B. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a forza un hende cu cuchio pa duna nan tur su placa y a obligue pa e bay ATM pa lanta placa riba 26 di december 2017. V.d.B. y J. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di e carchi di ATM y e telefon di e persona aki riba menciona riba 26 di december 2017. E violencia a encera cu nan a dal e varios biaha cu sla y mokete.

CASONAN DEN CORTE

Pa 8 or y 30, e acusadonan J.P.E. y P.S.F. lo presenta dilanti di hues. E. y F. ta wordo acusa di homicidio riba 13 di september 2016. E. ta wordo ademas acusa di intento di asesinato y F. di complicidad na intento di homicidio riba e mes fecha. E. ta wordo tambe acusa di ladronicia cu violencia riba e dia menciona.

Pa 10 or, e acusado A.K.T. lo presenta dilanti di hues. T. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 28 di oktober 2017.

Pa 10 or y 30, e acusado J.K.H.M. lo presenta dilanti di hues. H.M. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y bala riba 12 di januari 2018.

Pa 11 or , e acusado E.C.K. lo presenta dilanti di hues. K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas di un television riba 8 di januari 2018.

Pa 11 or y 30, e acusadonan J.C.J. y N.D.C. lo presenta dilanti di hues. J. y D.C. ta wordo acusa di intento di kiebro y ladronicia den un cas riba 4 di februari 2018.

