Diaranson mainta den un conferencia di prensa Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber a anuncia cu lo bay haci un inversion den un edificio cu lo mester bira e edificio nobo di polis maritimo na APA. E inversion aki tabata posibel danki na e palabracion haci entre Ministerio di Husticia, Ministerio di Infrastructura, Ministerio di Economia y Aruba Ports Authority. Pa hopi tempo polis maritimo no tabata tin un lugar adecuado pa nan labora, nan trabou ta hopi importante pa nos waf y nos turismo segun Minister Oduber. Polis maritimo lo bay haya un localidad mas miho riba nos waf caminda nan por haci nan trabou mas mihor. Nan ta percura pa e seguridad di nos porta y frontera, polis maritimo ta importante tambe pa e cumplimento cu mester tin pa cu e “International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code”. Esaki ta un regulacion hopi essencial pa e seguridad y proteccion di e barconan, e porta, e cargo y e tripulacion. Pesey e inversion aki ta di suma importancia y necesario, asina Minister Oduber a trece dilanti. Minister Oduber a splica cu pa hopi tempo polis maritimo no tabata tin un lugar adecuado pa nan haci nan trabou y pesey na momento cu e gobierno nobo a sinta e la acerca Minister di Husticia pa asina yega na palabracionnan concreto pa haci un mehoracion pa e facilidad di polis maritimo. Di e manera aki Minister Oduber ta cumpli tambe cu gobierno a decreta e aña aki como aña di inversion y Minister Oduber ta bay cumpli cu e inversion cuantioso. Finalmente Minister Dangui Oduber a gradici Minister Rocco Tjon, Director di APA Sr. Marc Figaroa y tambe Sr. Molina di Aruba Hotel and Security Foundation cu ta esnan cu ta bay pone e fondo disponibel pa cumpli cu e bunita proyecto aki. Aki 6 luna Polis Maritimo lo tin nan edificio nobo caminda nan lo continua di haci e excelente trabou cu nan ta bin ta haciendo.

Comments

comments