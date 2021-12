Dialuna 25 di october 2021, Akeem Erasmus a defende su tesis exitosamente. E titulo di Akeem su tesis ta ‘The Aruban Waste Management: A Sustainable Plastic Waste Management Program Approach Focusing on Four Key Elements. From a Triple Helix Model Perspective.’ Akeem a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di dr. Luc Alofs, mr. Helmut Vink, y drs. Zulema Dabian-Erasmus. Famia di Akeem y docentenan di Universidad di Aruba tambe tawata presente.

Akeem a investiga con e modelo ‘Triple helix’ por contribui na e maneho di desperdicio na Aruba. Triple helix ta un modelo cu ta sugeri cooperacion entre industria riba tereno di desperdicio, institucionnan academico y gobierno. E modelo aki ta consisti di diferente elemento cu lo enfoca riba evaluacion, inovacion y inversion den capital humano pa asina promove economia circular den e tereno di maneho di desperdicio. E participantenan di e investigacion ta miembro di diferente tereno pues, gobierno, un institucion academico y industria. Un di e recomendacionnan ta pa crea un plataforma esta ‘Aruba Science Park’ pa sincronisa un proyecto entre tur partner y pa fortifica nan relacion. Otro recomendacion ta pa educa riba e area di ‘entrepreneurship’ pa prepara esnan den e tereno di industria riba tereno di desperdicio.

Ta gradici e coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Akeem como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua

