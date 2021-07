Aire nobo pa Futbol: Randolf Lacle a bira e presidente nobo di AVB

Diaranson anochi clubnan di futbol nan miembro cu ta di AVB a vocifera un cambio un aire nobo pa futbol di Aruba. Pa algun aña caba e clubnan ta disgusta cu maneho di futbol unda placa di mercadeo ta bay pa un grupo y e promocion pa futbol no tabata sali den tur prensa debi cu director saliente tabata duna un grupo di mercadeo cu tabata mantene e placa pa su so, of si parti mes pa prensa ta pidi descuento y hera cu bo no ta ni wordo paga debi cu doño di e compania di marketing tabata guli e placa den otro cos sin cumpli cu su debernan.

29 VOTO pro Randolf Lacle y 16 voto pa Dijkhoff cu ta e actual presidente. Esaki ta mustra cla cu 29 Club miembro a fada di Dijkhoff su manera di maneha un futbol malisimo y gastamento di placa di Futbol.

Miembronan di Arubaanse Voetbal Bond fada a vota pa un presidente nobo.

Presidente saliente Richard Dijkhoff a haya competencia di cuatro candidato mas.

Clubnan fada pa algun lunanan caba a bin ta vociferando deseo pa cambio y a bisa un fin na e ERA di CARTEL cu un club deportivo na Piedra Plat tabata gosa. Esaki debi na mal uzo di fondonan y cu clubnan deportivo no ta saca ningun beneficio. Clubnan ta bay atras y no tin ni material.

Tin un cambio ba caminda pa futbol di Aruba.

