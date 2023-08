Laga e camber di cas keda frieu frieu cu e airconan di Air Tech cu ta situa na Curiestraat 2. Cu un tremendo campaña di scol.

Back to School Special’ ta on riba 12K BTU’s di McQuay Air Conditioning Na AirTech! ✅🥶

🔹 McQuay • High Efficiency Inverter • 220V • cu Wifi Option! 📶

🔹 12.000 BTU Afl 949,-

FREE DELIVERY ta Available! Djis Yama Order bo McQuay y Nos ta trese Pabo MESUN DIA na e Momento y e Location cu Bo Persona ta Desea. 📲🚛👍🏽

Nos tin Full Backing di Parts pa McQuay den Stock. Cumpra cu Confiansa Serca Nos! 🤙🏽🤠

🇦🇼 AirTech, Curiestraat 2

⌚️ Dialuna pa Diabierna

8 am – 12 pm y 1 pm – 5 pm

⌚️ Diasabra 8 am – 12 pm

☎️ 583-9944 of 592-2540 [W’app]