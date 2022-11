Unda cu bo bira, daizuki bo ta mira! airtech su bestseller ta riba sale! e ultimo modelo di daizuki inverters seer 20 cu wifi cu nos a ricibi tariba sale full luna di november aki na airtech! bo por sende, paga & controla e temperatura di e daizuki aki via bo smartphone!

papia di eficiencia & calidad halto, papia di daizuki!

Delivery ta available cu e ‘black friday sale’ aki na un costo minimo di 15 florin!!nos ta entrega bo aircomesun dia! paga nos on location ora nos deliver e airco! cash of swipe! daizuki ta obtenibel exclusivamente na airtech!calidad di mas halto di inverterden seer20/ 220v

•12.000 btu • awg 849,-

• 18.000 btu • awg 1.299,-nos prijsnan ta cash & carry

• 24.000 btu • awg 1.699,-y ta inclui tur tax!

yama order bo daizuki inverter awor y nos lo trece pabo!! tambe bishita nos na airtech unda cu nos ta cla pa dunabo e mihor servicio mane semper! unda cu bo bira, daizuki bo ta mira! bishita nos na

📍airtech e cas di daizuki, curiestraat 2

(patras di arco iris kleuterschool na oranjestad)

⏰habri dialuna pa diabierna 8 am-12 pm & 1 pm–5 pm

& diasabra 8 am-12pmnonstop

☎yama nos na 583-9944of 592-2540 [pa whatsapp]