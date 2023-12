Den un ambiente ameno na CUR airport, a tuma luga celebracion di e conexion directo di Air Century entre Punta Cana, Republica Dominicana y Corsou. E skema ta inclui 3 vuelo semanal riba dialuna, diaranson y diabierna. E vuelonan lo keda efectua cu un Bombardier CRJ200 cu un capacidad di 50 stoel. Na yegada di e vuelo inaugural na nos aeropuerto e avion a keda ricibi cu e tradicional saludo di awa.



Durante e ceremonia a hiba palabra, Minister di Desaroyo Economico, Ruisandro Cijntje, Carlos Jimenez, Vice Presidente Ehecutivo di Air Century y Jonny Andersen, CEO di CAP. Mas aleu, Minister Cijntje y Muryad de Bruin (CTB), hunto cu representantenan di CAP y CAH a haci entrega di un plakkaat conmemorativo na Air Century, ilustrando Otrobanda y nos famoso Koningin Emmabrug conoci como ‘Swinging Old Lady’.

Corsou ya tin un relacion cu Air Century, e aerolinea ta ehecutando vuelo directo for di Santo Domingo, Republica Dominicana. E aerolinea awo a amplia su skema di vuelo, introduciendo vuelo directo for di Punta Cana pa Corsou. E conexion nobo di Air Century ta habri posibilidad pa turista for di Punta Cana bin experencia tur loke Corsou tin di ofrece. For di un variedad amplio di acomodacion te na diferente atraccion turistico, beach bunita, un historia rico, evento, deporte acuatico, nos cushna local y mas cu tur cos e caluroso hospitalidad di nos hendenan. Introduccion di e vuelo directo nobo aki ta brinda tambe mas opcion di biahe pa nos pueblo local.



Gobierno di Corsou, oficina di Turismo di Corsou (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) y Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) ta felicita Air Century cu nan ruta nobo, Punta Cana – Corsou.