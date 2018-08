Air Ambulans a transporta victima di accidente pa Puerto Rico

Manera ta conoci diaranson 15 Augustus 2018 mainta riba caminda di Malmok a sosode un desgracia unda un mucha muhe di 7 aña a perde su pia debi cu e tabata sinta dilanti den un utv y un van a bin dal den su banda y consecuencia e pia a keda ranca. E mucha muhe a perde basta sanger y e pia cu a keda ranca a wordo poni den un juck cu ijs y asina polis a hiba esaki pa hospital. Na prome instante famia a drenta panico pasobra e gastonan di e prome avion cu nan a haya pa transporta nan yiu bek pa nan tera cu ta Puerto Rico tabata riba 30 mil dollar via di Air Ambulans.

Gobierno di Aruba tabata cla pa duna un man pero ora a keda informa cu Puerto Rico su gobernantenan ta bay paga tur e gasto a haci cu Gobierno di Aruba a keda standby pa cualkier cos pero si tabata monitor tur situacion.

Gobierno di Puerto Rico no kier a duna un man den e situacion y ta un ciudadano di e pais a saca man paga e 15 mil dollar pa e avion por yega Aruba. Diabierna pa 9 or mainta e crew member di air ambulans a yega nos isla y a keda transporta pa hospital, den e camber di ICU e preparacionnan a tuma luga pa asina stabilisa e mucha riba e camara y keda pasa over pa personal di ambulans hunto cu e crew member di air ambulans hiba pa airport. Prome cu 1 or di merdia e avion a lanta vuelo direccion Puerto Rico pa asina haya tratamento medico avansa den exterior.

