Ainda tin hopi puntonan cu mester wordo resolve den Cuerpo di Aduana

Diamars ultimo a celebra Dia di Obrero, un dia pa recorda e lucha di nos antepasadonan, unda cu a logra e 8 hora di trabao. Ta dia pa reconoce y recorda e trabao duro di Douane y otro sectornan laboral ta haci pa hiba nos pais dilanti. Ainda tin hopi preocupacionnan den seno di Douane, unda cu tin hopi puntonan cu ainda mester wordo resolve pa e trahadonan di Aduana. Sr. Eduard Maduro, lider di SADA ta amplia.

Den e ultimo reunion dia 15 di Maart cu Minister di Finansa nan a presenta un lista largo cu puntonan cu ainda no a wordo concretiza. E preocupacion ta cu nan a keda papia di e mesun tema aña aden y aña afo, gobiernonan a cambia y ainda tin e mesun problemanan ainda.

Un di e problemanan actual cu no por tapa cara ta e problemanan cu e fronteranan cu lanchanan ta wordo encontra na e costanan unda ta duna indicacion cu hendenan ilegalnan ta drentando na Aruba via nos costanan, sin cu nada specifico ta wordo haci pa esaki. Un situacion sigur di lamenta unda tin añanan caba señalando esaki na gobierno anterior y tambe e actual.

Riba esaki coleganan di SADA a expresa nan mal contento, caminda cu di parti di leiding ni un accion a wordo tuma cu esaki. Ta tene cuenta cu solamente e parti fiscal, unda cu ta tene cuenta pa trece placa aden solamente, siendo cu placa no ta tur cos.

Ta bon cu kier hinca hende pa haci control di placa pa entradanan subi, pero no por neglisha e parti cu e control di costa y vooraal cu e situacion di e pais bisiña unda semper nan a señala cu di un dia pa otro ta bay brota, y dia pa dia. Esaki a wordo señala mas cu dos aña pasa caba.

Pero atrobe nada no ta wordo haci pa e leiding cu ta duna preferencia na cierto comerciantenan djis pa genera placa. Pero di otro banda gobierno tambe mester bay saca placa riba e situacion di ilegalnan cu ta drentando y tin 4 vehiculo cu a wordo cumpra specificamente pa haci trabou di kustsurveillance y manera a señala na varios ocasion.

Sr. Maduro ta sigui bisa cu en berdad mester traha cu e otro cuerponan, Cuerpo Policial y Kustwacht. Aduana tambe por tin un team pa bay core costa pero ni un di e team mester keda warda pa otro y por traha riba nan mes. Ta tres entidad cu mester haci e trabao aki. No obstante cu por haci’e hunto, pero nan por haci’e riba nan mes tambe.

Aña pasa tabata tin un tevredenheidsonderzoek den Cuerpo di Aduana unda 80% di e cuerpo a participa den e encuesta y den e 5 puntonan principal tabata cu mester bin cu e kustsurveillance, unda ta tende cu hende na aduana no ta haci nan trabou, nan kier haci e trabao cu comunidad tambe ta expect pa Aduana haci. Rond di mundo ta asina cu Aduana mester haci e trabou aki pero ta parece cu leiding ta bira cara pa esaki of nan tin miedo di tuma e decision, segun Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA.

