Ainda tin contractonan di tempo defini ta wordo firma

Job Security ta un parti hopi esencial pa un trahado cu ta traha den un situacion di un uitzendovereenkomst. Job Security e no tin. Segun abogado Sven Faarup, e ultimo parti cu e tin cu menciona, un bida normal pa e trahado eynan, no ta compara cu e trahado den servicio di e dunado normal, siendo cu e ta traha pa e uitzendbureau e ora, unda cu e no por haci un prestamo na un banco. E mero hecho cu e no ta wordo emplea door di un dunado di trabao, nomas cu e ta traha via un uitzendovereenkomst cu un uitzendbureau. E parti ey ta e parti esencial y e job security cu e trahado eynan e no tin, compara cu un trahado cu si ta den servicio.

Segun Faarp, pa loke ta e articulo 1613X, e ultimo parti cu tabata tin ta e dreiging ta cu e cambio ey lo bay bin si of no na final, despues di hopi presion di entre otro sindicatonan. E no a bay door, pero loke a ripara si cu diferente doño di trabao a specula cu e cambio eynan lo a bin y a cuminsa na saca contractnan pa tempo defini, siendo cu ta completamente contra ley. Ta asumi cu esey lo a mengua un tiki mas. Nan tabata apunto pa cuminsa full e proceduranan ey tambe. Un biaha mas, casonan ta presente ainda. A bay corte cu casonan cu dunadonan di trabao ta laga firma un contrato pa tempo defini, cu ta en pugna cu ley y na final un hues a tuma decision riba dje. Pero e ta sosode keto bay, aunke ley ta prohibi bao di cierto condicionnan so, bo mag di cera un contrato laboral pa tempo defini, pero ta haci’e toch. Na final di dia, ta den corte bo ta aparece cu un discusion riba esey.

E falta di conocemento di parti di e trahadonan ta hopi pisa, y esey ta haci cu mayoria trahado, sigur den hotel of cierto hotelnan ta hay’e, cu hendenan ta wordo tuma totalmente contra ley, pa contrato di corto duracion y door cu e trahado aki no sa cu esaki no mag, e ta acepta. Ora cu bis’e cu e contract a caba pa bay cas, e ta coy su cosnan bay cas, sin sa cu e ta un trahado vast den servicio cu no por wordo kita di e forma ey. Di 10 trahado, si un kisas dos, ta bringa esaki, pero gran mayoria no ta bringa e tipo di retironan aki.

Faarup a splica cu casonan no ta birando menos, ni den corte. Loke ta yuda hopi ta cu informacion ta yega cerca trahadonan poco poco. E trahado ta mira y nan entre otro ta duna informacion tambe pa publico general, pa trahadonan vooral den sindicato, por mira cu poco poco ta cambiando y nan ta realisa nan mes riba nan derecho. Pero keto bay no por bisa cu e casonan ta birando menos, sino e ta birando mas. Loke ta bon den e sentido ey, poco poco nan ta realisa nan mes cu nan tin nan derechonan.