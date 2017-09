Ainda profesionalnan den educacion ta traha den calor

Ta increibel cu awe, na aña 2017, e ambtenaar cu tin e responsabilidad di educa nos hobennan, nos ciudadanonan, nos futuro profesionalnan, ainda ta traha den calor. Varios scol na Aruba tin airco, pero un gran cantidad sea ta na mita of absolutamente no tin airco. Otronan tin sistema di coriente anticua cu no por carga instalacion di airco.

Un gran mayoria di scol a percura pa e airconan aki riba propio forsa cu ayudo di comision di mayor, donacion di instancianan y pa medio di recauda fondo. Tin scol cu tin algun local cu airco pa motibo cu ta cada aña nan ta logra ekipa algun cu nan fondonan. Den situacionnan asina, algun alumno y docente ta comodamente den fresco, mientras otronan inhustamente ta den e mesun edificio ta soda y sofoca henter e dia den calor. Cu pasenshi y sin envidia nan coleganan, nan ta warda e aña cu nan klas ta “na beurt”.

Nos por tuma nota riba medionan social cu hopi maestro, studiante y mayor ta keha di e calor inmenso cu ta haci den localnan di scolnan rond di nos isla. Hopi docente no ta na altura cu tin ley pa proteha nan contra e situacion aki. Leynan riba cual por basa pa exigi nan derecho.

Den “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 2 van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31), citeertitel: Veiligheidsbesluit I”, capitulo VI cu titulo “Bevorderen van voldoende luchtverversing en beschutting tegen regen en zon”, articulonan 39 te cu 44 ta papia di e proteccion, siguridad y comodidad di un ambtenaar na pia di trabou.

E articulonan ta menciona claramente cu e empleado mester ta protegi conta e influencianan negativo di nos tempo, cu mester percura pa aire cayente ta retira for di su localidad di empleo y cu den e localidad of na unda e empleado ta eherce su profesion, e ta ser exponi na temperatura di 5 grado mas halto cu e temperatura pafo, mester usa medionan pa baha e temperatura y e influencianan negativo cu esaki tin pa e empleado.

Temperatura halto por conduci na situacionnan peligroso di salud, manera batimento di curason, anshamento, presion halto, ataca di curason, perdemento di tino, atake y/of derame celebral y hopi mas. Banda di e parti di salud tin e parti di comodidad. Ni docente, ni alumno por funciona optimal den un local demasiado calor. Tempo ta bay perdi pa motibo cu muchanan no por concentra y ta bira incomodo. Maestronan ta cansa hopi mas lihe y lo no tin mucho energia mas pa sigui cu nan trabou despues di scol. Demotivacion y frustracion ta crece cada dia mas wardando riba e airconan cu a ser priminti cu “gradualmente” lo a ser instala na scolnan, cual porcierto lo a keda inhusto. Nos ta menciona cu “lo a”, ya cu, cu cambio di Gobierno, esaki no a ser realisa. Tambe tin varios docente di movecion y salud (gym) cu no tin sala pa duna les y ta haci esaki den e higra di solo pafo.

Un biaha mas SIMAR ta enfatisa cu e maestro mester ta afilia na e sindicato pa ta protegi, pa e por conoce ley y educa su mes pa loke ta su derecho pa asina e por exigi esaki. Si nos ta desea di lanta ciudadanonan critico, nos como e profesionalnan cu ta guia nos futuro lider- y profesionalnan mester por duna ehempel y no acepta cu ta trapa nos derecho. Nos cu ta esnan den kendenan nos alumno y studiantenan ta confia den nos scolnan, mester por para pa nan derecho di ta comodo y ricibi enseñansa den un ambiente sano y sigur.

Mas cu claro mester menciona cu mayornan, pagadornan di belasting y cu ta contribui financieramente cu scol, tambe tin un rol importante di exigi pa e siguridad y comodidad di nan yiunan. Pero nos gobernantenan y e minister di enseñansa, ta esnan prome yama pa percura pa e futuro di nos pais ta sigura door di percura pa leynan ser cumpli entre otro pa su scolnan, caminda ta educa su ciudadanonan hoben, ta ser cumpli. Ta di lamenta cu un pais cu ta ser yama “Aruba di 5 strea”, tin e ambtenaarnan di mas importante ta traha keto bay den calor. Ban spera cu e siguiente Gobierno y e siguiente minister di enseñansa por cuminsa su gobernacion cu percura pa tur scol ta completamente aire acondiciona pa bienestar di enseñansa en general.