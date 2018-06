Ainda por inscribi pa curso di cushinamento pa mucha di YMCA

E oportunidad aki ta bin cu e mesun programa di aña 2017 cu ta yama Kids & You and the kitchen, cu ta specificamente pa siña muchanan riba arte culinario for di edad hoben caba pa cushina cu diferente tecnica. Sra. Rachel Croes Directora di YMCA ta amplia.

Esaki ta tuma luga cu ayudo di e boluntarionan y Sr. Glenn cu ta hopi famoso na YMCA cu ta yudando pa mas di 20 aña caba. Deseo ta pa haya un poco mas di participante pa cera e grupo pa sigui cun’e.

Esaki ta bin como un recordatorio aunke ta compronde cu por ta un periodo druk pa e mayornan, pero e curso ta cuminsa 9 di Juni. Por pasa a inscribi ainda unda cu lesnan ta bay tuma luga riba 4 diferente diasabra y ta sali 50fls pa les.

E suma aki ta inclui tur e ingredientenan y e mucha ta bay siña cushina cuminsa Indones y Chines. Cada dia ta siña un receta diferente. E muchanan lo hiba un box cas caminda cu e mayornan por purba e cuminda cu e muchanan a traha.

Esaki ta dirigi pa mucha for di 7 pa 17 aña y e gruponan ta wordo parti na stations a base di nan edad y ta cuminsa 10:30 di mainta. Por yama 5823072 y ta duna tur e informacion y por haci tur e preguntanan y por guianan miho den e proceso pa inscribi.

Comments

comments