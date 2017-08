No pone bandera na palonan di luz

Algun dia pasa N.V. Elmar a avisa tur partido politico pa por fabor abstene pa uza palonan di luz y otro propiedadnan di N.V. Elmar pa pega borchi of bandera. E motibonan ta varia cu no solamente ta prefera pa no uza nan propiedadnan pa metanan comercial of politico sin aprobacion, pero mas cu tur cos, pasobra e ta un acto hopi peligroso mes. Mas di 15 aña pasa tabatin hasta consecuencia fatal. Coriente no ta discrimina color politico y por haci hopi daño den caso di un accidente.

Asina algun dia pasa un partido politico a bay instala un bandera den cercania di kabelnan di voltahe halto di N.V. Elmar. Durante e proceso e palo di bandera a cay y por poco a ranca e kabelnan, riba cual ta core voltahe halto di coriente. Danki Dios e palo di bandera aki no a ranca e kabelnan y asina a evita un desgracia serio pa tur cu tabata rond of tabata teniendo e palo di bandera.

Hopi biaha tin hende ta pensa cu si ta palo, cu no ta problema pasobra coriente no lo pasa facil dor di dje. E realidad sinembargo ta cu tin otro factornan y mas material cu cual ta traha e palo di banderanan of borchinan awendia, di cual toch e por haci e material peligroso pa coriente. Ta pesey ta importante pa envolvi N.V. Elmar den e tipo di trabounan aki, debi cu nan tin experticio riba e materia aki.

N.V. Elmar ta haci un apelacion serio atrobe na tur fanatico, sostenedonan y campañadonan di partidonan politico, pa abstene di pega borchi of bandera na of den cercania di palonan di luz of otro propiedad di nos compania nacional di distribucion di coriente pa evita cualkier accidente.