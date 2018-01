Ainda no tin claridad ariba e Ley di Piscamento

E tema di Ley di Piscamento, tocante ta cua pisca bo por pisca si of no, no tin un claridad, Sr. Clifford Rosa di Fundacion Rancho ta splica,

E ley a bay Bureau Interne Diensten. El a cana su caminda y awo e ta poni ariba mesa di e minister. Durante e ultimo reunion di Centro di Pesca Hadicurari nan a haya un bishita di e consehero principal di e minister. Aña a bolter y nan ta en espera di un reunion cu e conseheronan, pero tambe cu minister, mirando cu den un reunion cu e piscadonan, como persona, como piscado, ya cu e ta un piscado. Esaki ta un estimulo na e personanan cu ta biba di pesca cu algo lo wordo haci cu e ley aki. Gobierno a cambia, ministernan sa nan cartera y ta spera cu pronto cu por atende cu e ley di pesca.

Ya caba e fundacion a manda un carta pa e minister, Santa Rosa cu ta parti di Sector Primario cu tin di haber cu Pesca, tambe tinn atencion pa esaki. Na un momento of otro, e interes lo bin mas lihe pa por sinta hunto pa yega na un solucion pa e ley di pesca y tambe e situacion di con ta bay desaroya pesca aki na Aruba.