Ainda falta mas di 9 mil cliente pa paga nan plachi di number 2019

Despues di un temporada DIMP a pasa den un proyecto basta grandi, unda cu mester a renoba e plachinan blauw. E cargamento aki a yega den december, unda cu mester a controla nan, unda cu den 2 luna di tempo a otorga mas di 80 mil plachi.

Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz a sigui bisa cu esaki tabata un reto basta grandi, unda cu un grupo grandi di cliente mestr a acudi no solamente pa pago pero tambe pa busca e plachi.

Na februari a paga e prome 2 kwartaal y na juni ta bin e di dos termino, cual luna nos a drenta caba.

Si wak e total di incumplimento, tin un 11% di clientenan cu no a paga nan impuesto di vehiculo di motor ainda, cu ta 9905 cliente cu no a paga at all. Na maart ora cu a cera e prome tanda di pago, e tabata na 11993, dus toch tin un rebaho di 2500 cliente cu a paga.

Pero toch asina mes, e suma di incumplimento ta halto. Esaki ta bin dilanti mas tanto den e plachinan A, cu’n total di 8378 cliente cu no a paga nan number di auto (A). E brommer MFA (341)y tambe e autonan di huur (V) cu ta 350 plachi cu no ta paga. E otronan ta basta bou control. E plachinan di nomber ta 193 cu no ta paga. Dus, kier haci un apelacion na e clientenan pa bin y atende cu nan impuesto di vehiculo di motor. Si esaki no ta e caso, lo por bin un naheffing atrobe, cu’n tanda di e di dos pago cu no ta paga. SI e plachi no ta den uzo, mester entrega esaki bek, sino lo mester sigui paga ariba dje, ya cu e doño tin e plachi den su poder.

Tin 1300 plachi cu a wordo entrega, unda cu e cliente a avisa di no ta uza e number mas, pa cualkier motibo. Entrega e saki pa asina e wordo registra den sistema di DIMP.

Cualkier un di e diligencianan aki por wordo haci na cualke un di e MFA-nan, y na e Bestuurskantoor na San Nicolas. Mayoria MFA tin 2 cahero pa duna servicio y na Camacuri tin 7 loket pa duna servicio.

Pa loke ta e confiansa den tipo di pago, e pago online ta loke clientenan ainda mester cumpli cun’e. Clientenan ta critica cu nan ta paga online pero ya pa su mañan kier bin busca nan plachi di number. No ta tur banco ta traha ariba e sistema online, y ta trahando ariba esaki, pa purba convence cu esaki ta e caminda cu mester bay cana. E ta beneficia e clientenan di banco y e ta beneficia DIMP tambe. Punto ta cu ta bibando den un era di tecnologia avansa, mester haci uzo di tecnologianan cu tin available, pa facilita e pago di impuesto y e paramento den rij pa pago di LB/BBO ya no ta di e temponan aki.

Pero DIMP ta den un proyecto di digitalisacion hopi importante y grandi unda lo haci e aangifte disponibel na un manera digital. Y asina lo facilita por completo e proceso pa su cliente sin cu esaki mester bay fisicamente na oficina di DIMP.

Ta cosnan cu ta bezig cun’e, e pago ya caba por sosode online, ainda tin clientenan cu ta bay paga fisicamente cercanan, ya cu nan kier un comprobante cu e recibo ta paga. Esey ta demostra cu ainda falta confiansa den pagonan online.

