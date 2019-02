Ainda falta mas di 15 mil number di auto 2019 pa paga

Durante un conferencia di prensa, Sra. Meverly Romano vocero di DIMP a duna un actualisacion pa loke ta impuesto di vehiculonan di motor pa 2019.

E siman aki ta e fecha final pa loke ta trata e pago. Y esey lo ta diahuebs, 28 di februari proximo. Y falta solamente 2 dia mas pa clientenan cu falta ainda pa haci pago e chens pa asina nan por cumpli cu e pago sin cu nan tin mester di haya boet. Prome cu sigui riba e parti di kico ta bay pasa ariba 28 of despues, Sra. Romano a duna un actualisacion di con ta para.

Actualmente tin 80% di automobilistanan cu a cumpli cu e pago di impuesto di vehiculo di motor. E 80% ta personanan debidamente a actua pa cu e impuesto aki, pa cual DIMP ta gradicinan pa nan cumplimento, demostrando cu nan ta responsabel pa loke ta trata nan impuesto.

Ainda tin un grupo di 20%, pa un total di 15834 persona. Esakinan ta cifranan te cu diabierna pasa cu nan tin te na e momento nan aki, cu ta mustra cu 15834 persona no a haci pago di impuesto di 2019. Tin un cantidad di añanan bieu, clientenan cu no a paga ariba añanan bieu, y pa loke ta trata 2017 tin un total di 3.290 number cu no ta paga y pa 2018 tin 10.473 number cu no ta paga. Es decir, cu tin clientenan cu kisas no ta trafica ariba nos careteranan di Aruba, cu no tin e belasting paga di 2017 y di 2018, y si nan no tin 2017 y 2018 paga, esey kiermen cu 2019 tampoco no ta paga. Esaki ta un cantidad basta grandi. Y ainda DIMP ta keda haci un apelacion na e automobilistanan aki pa cumpli cu e pago di e impuesto aki, ya cu posponiendo e paga, ta nifica cu e saldo cu mester paga mas despues ta bira mas grandi.

Aña pasa DIMP a saca e cobransanan adicional pa aña fiscal 2018. Clientenan cu a ricibi un naheffingsaanslag, sa caba cu e ta nifica cu ta mas hopi pa paga. Esaki ta door cu den e naheffingsaanslag ta inclui 50% di boet, pa loke ta trata e belasting.

Como ehempel, Sra. Romano a splica cu si e cliente su belasting ta 620, e ta haya un boet di 310 fl. E tin cu paga e gastonan di plachi number cu ta 20 florin. Es decir e tin cu paga e belasting un solo biaha pa aña. E ora e ta haya un cobransa di 950 florin. Di un belasting di 620 florin e lo haya un cobransa di 950 florin. Esaki ta un suma considerabel. P’esey tambe DIMP, e ultimo simannan, y for di aña pasa caba a bin ta bisa e clientenan pa sea asina bon pa haci e pago na tempo. Pasobra cu’n cobransa adicional lo bay nifica extra gasto, e lo bira un saldo mas grandi pa paga. Casi e ta bira e suma di belasting cu mester wordo paga.

P’esey un biaha mas ta haci e apelacion, mirando cu falta no mas 2 dia mas, pa e deadline yega, y aworaki tin 15.834 number cu ainda no tin e pago di e impuesto aki ariba dje, e ta un cantidad hopi grandi.l Tempo ta cabando, ainda tin 2 dia, DIMP ta haci un apelacion na automobilistanan pa acudi na oficina di DIMP of un bon opcion ta pa haci e pago di impuesto online. Ya cu a ripara caba cu den e salanan cu tin basta cliente, cu ta imposibel pa bay atende 15 mil cliente den e dos dianan cu falta ainda. Esey kiermen cu e recomendacion ta keda, pa haci e pago online, contal cu e pago wordo haci, prome cu 12 or di merdia dia 28 di februari, pa motibo cu pagonan haci via banco despues di 12 or di merdia, e chens ta hopi grandi cu banco ta procesa e pago e dia siguiente. Y e dia siguiente ya ta laat.

Diabierna 1 di maart ta laat. Clientenan cu no logra paga nan belasting pa diahuebs awo dia 28 di februari, nan por haci e pago despues, pero nan lo wordo informa tambe door di e cashier cu e saldo ta inclui un boet di 50%. Esaki ta algo cu DIMP kier conscientisa su clientenan pa sea asina bon pa haci e pago na tempo. No laga cobransa adicional sali ariba bo nomber, ya cu e ta gasto extra y cu no ta necesario. Esaki ta hopi importante pa nos automobilistanan ta consciente cu esaki ta un asunto serio.

Aña pasa caba DIMP a saca hopi naheffingsaanslagen, clientenan cu a ricibi esakinan ya sa caba kico esaki ta nifica. Y pa 2019, DIMP ta preparando awor pa haci e run dia 28 mes anochi. Y pa dia 1 di maart, ya caba tur esunnan cu no a cumpli por tin e saldo aki ariba nan nomber. Automobilistanan tene cuenta cu e tempo ta cabando y pa haci e pago di impuesto aki, no mas laat cu diahuebs awo, dia 28 di februari. Tabata Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP.

Comments

comments