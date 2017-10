Ainda falta hopi ariba tereno di Salud Publico y Deporta pa e sigui mehora y desaroya

Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle lo baha como Minister despues cu e Gobierno nobo sinta. El a gradici e team cu a traha cun’e, pero tambe a repasa e 4 añanan di su trayecto. Logronan tabata hopi den e 8 añanan di gobernacion di AVP y Minister Schwengle tabata encarga cu e cartera di Salud Publico y Deporte den e ultimo 4 añanan.

Durante su periodo di gobernacion e enfoke tabata riba promocion di salud. Esaki tabata simplemente pa motibo cu mundo general tin problema di obesidad y tambe enfermedad cronico cu ta asota e sistema di salud. Si no haci algo pa cu esey, mirando e problema di diabetes, problema vascular, problema di cancer, cu den cualkier sistema mundial den 10 pa 30 aña di tempo nos sistema di salud lo bati bancarota si no atende cu un promocion di salud.

Tur esaki desde gabinete 1 a tuma esaki na serio, unda cu a cambia IDEFRE pa IBiSA di cual e enfoke lo a bira no solamente riba sport di scol pero tambe e promocion di movemento y e bida saludabel pa comunidad en general. Cu esaki a introduci e uzo di bus di salud pero tambe a bin cu e programa piloto di scolnan saludabel. E programa aki ta existi pa mas di 20 aña caba den World Health Organization (WHO). Despues di a inicia e proyecto piloto cu 8 scol e aña aki a conclui e proyecto piloto. E aña aki a inicia oficialmente cu e programa y a aloca fondo pa e proximo añanan. E comision cu ta guia e proyecto ta premira cu den e proximo 3 aña tur scol basico lo por inicia cu e programa.

Minister Dr. Schwengle ta kere cu tin tur herment aki na Aruba pa por sigui promove salud. Tambe el a expresa cu si e Gobierno cu lo bin awo por mehora e programa preventivo, e lo ta contento pa cu esaki aunke e no ta kere cu nan lo agrega algo nobo. Esaki ta bin pa motibo di tur e bon trabou haci hunto y e Gobierno aki tambe ta di acuerdo pero no lo mustra esaki. Tur stap cu a dal den un manera concreto y bon documenta, esaki lo tuma su tempo pa mira e resultadonan. Cualkier programa preventivo ta cosnan cu ta inverti den un pais y ta dura 10 pa 30 aña prome cu por haya e frutonan. Bou liderazgo di Mike Eman a ripara cu e area di salud y deporte tabata falta hopi. Na un pais chikito cu cursonan limita, unda entre si dedica na bringa otro nada den lo bay dilanti, ni salud ni deporte.

Pa por a logra e cambionan a bay den comunidad pa busca unidad den pueblo y asina a logra hopi cambio structural. Asina aki a logra pa esaki traha den salubridad, unda cu a bin cu leynan entre otro e landsverordering di Arubig, landsverordering verzorgingshuizen, cual ta leynan cu a traha duro riba nan pa asina pasa esakinan den un periodo di 4 aña. E leynan aki tabata importante pa trece claridad y hancra kico ta e normanan cu tabata papia riba dje. Pa por introduci control y evalua nos servicio y calidad di nos cuido a institui Inspeccion di Salud. Por papia di tin bon dokter y nursenan, pero mester tin checks and balances manera cu tin den economia. Pa por tabatin control na Januari 2017 a cuminsa cu inspectie.

Pa loke ta e situacion di Arubig esaki tabatin su retraso, pasobra e ta un proceso mas complica di loke Minister Schwengle mes a anticipa. Pero e Arubig ta den un start block y cla pa bay, di cual ta algo cu no mester inventa nada. E gobierno cu sinta awo mester djis yega y ehecuta e Arubig, pero si nan dicidi no haci uzo di dje e ta keda na nan.

Minister Schwengle no lo bay ta den Parlamento pero e lo bay ta activamente sostene su coleganan di den oposicion. El a indica cu e lo ta exigiendo pa cu e gobierno haci nan trabou corecto. Pa cu loke ta deporte, esaki tin su maneho cu ta hancra den e sport visie document. Tur federacion y partner a ricibi esaki unda cu tin un convenio firma cu esey ta e vision cu e mundo deportivo kier mira.

Falta hopi cos pa haci y Minister Schwengle tin e duele cu e no a logra termina cu tur. Awo pueblo sa kico ta posibel y e ta kere cu nan lo exigi di e Gobierno nobo, pero tambe di oposicion. “Mi ta contento di a haya e oportunidad di a contribui pa mi pais”, asina el a remarca. Pa 4 aña el a traha duro y a manda palabranan di gradicimento na tur cu el a traha cu nan.