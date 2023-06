Diadomingo dia di Tata Quinten y Aidan Klaber hunto cu nan coach Clifford Rasmijn a participa den e di XV Costa Rica Open pa subi nan nivel. Clifford Rasmijn a coach e dos rumannan Klaber. Esaki tabata e prome biaha cu e dos ruman chikitonan a bringa internacional.



Aidan Klaber a bringa contra di Lan Lynch Kyorugua di Costa Rica den categoria C bou -30 kilo. Aidan Klaber a gana e prome rond 14-12. Den di dos rond Aidan Klaber a perde 30-18. Den e ultimo rond Aidan Klaber a empata 21-21 y e sistema a duna Lan Lynch Kyorugua di Costa Rica como ganado. Aidan Klaber a keda contento cu su medaya di Brons.Quinten Klaber a bringa den categoria C bou -45 kilo. Quinten Klaber a perde e prome rond 18-6 contra di Santiago Hernandez for di Costa Rica. Den di dos rond Quinten Klaber tabata gana 6-5 prome cu a ricibi un scop pa cabes y e referee a conta te 10. Quinten Klaber a keda satisfecho cu medaya di Brons.Pa Clifford Rasmijn esaki ta e comienso di e generacion nobo. Awe nan por a perde, pero a gana experiencia pa nan careda di Taekwondo. Dia 24 di Juni e rumannan Klaber ta bay ta mas skerpi pa nan contrincante na Aruba den Aracari Taekwondo Cup.