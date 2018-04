AIB: “Loke a pasa cu e proyecto di hospital ta lesnan pa siña for di dje”

Mester wak kico ta e lesson learned den e proceso di edifico nobo di hospital, unda AIB ta trahando cu programa van eisen di esun cu ta bay ta usuario di e edificio. E ta esun cu ta bisa nan cuanto cantidad di oficina, meeting space, pero naturalmente como doño di e edificio, por tuma otro decisionnan riba con lo kier traha e edificio, anto huur esaki despues, Sr Frendsel Giel director di Aruba Investment Bank ta desaroya.

Hopi biaha gobierno a huur hopi edifico di varios instancianan pero kisas nan ta haci algun ahuste, pero den caso aki e ta un edificio cu no ta haya e Programa van Eisen di gobierno, e no ta traha di coordinacion cerca cu departamento di educacion pa bisa kico ta e necesidad di dje, y esaki tambe a sosode na hospital.

Ora cu e drenta den e proyecto, a agrega specificamente esun cu ta bay traha riba e edifico algun scope pa limita gastonan, unda a wordo tuma na cuenta laga e infrastructura cu tabata den bon condicion, paso e ta bin cu gastonan innecesario.

AIB Bank a contractua den un posicion bon poni firma pa tur partido , operador, SOGA, gobierno bisando kico ta bay drecha, y si ta e caso cu e eror aki en berdad a wordo cometi pero tur hende tabata aware cu e areanan ey, no lo mishi cu nan. Finalmente na caminda a agrega eseynan den dje y nan a keda afo, unda cu kisas den caso di SOGA no ta drenta den e luganan ey, haci un assesment y bisa cu e luga ta den mal estado caminda cu AIB tambe por a haci nan best riba esey.

Un extra werk di casi 100 miyon florin, asina hopi halto a bira door cu a bin agrega e proyecto di operatie kamer como un proyecto agrega cu no tabata den esun original, cu e ta un proyecto ariba su mes, e proyecto di Intensive Care y Medium Care unit, esaki a wordo agrega riba dje.

Hunto cu esey a bin expansion di laboratorio unda hospital a tuma esaki over y mester crea espacio pa traha microbiology, mester a pone un equipment room, tin redundancy, tur esaki a bin erbij como aditional scope, unda tambe hospital lo realisa cu mester cambia e tipo di coriente na K3 en bes di K1 cu tabata den e Programa van Eisen originalmente, ya haci tur e cambionan aki y a wordo presenta na gobierno y a mustra den transparencia tur costo di esaki, pa mustra cu esaki nan a wordo agrega finalmente den dje. Pero esakinan ta cosnan cu a keda den e grey area cu no mester a mishi cun’e den pasado y gobierno a bay di acuerdo pa agrega nan tambe, segun Sr. Frendsel Giel, director di AIB.

