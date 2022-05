AIB Bank N.V. ta contento di por anuncia cu a logra conclui exitosamente un transaccion pa cu e (re)financiamento di Princess Juliana International Airport (PJIA) na Sint Maarten. E (re)financiamento aki a wordo realisa conhuntamente cu 6 otro institucion financiero na Sint Maarten, Curaçao y Aruba pa un suma total di USD 90,000,000.

AIB Bank N.V. sigur ta gradici PJIA pa e confianza di a wordo selecta den e rol di Mandated Lead Arranger pa aregla y finalisa e transaccion aki cu a cuminsa den aña 2021. Durante e transaccion pa e (re)finaciamento aki, AIB Bank N.V. sigur a experiencia un profesionalismo di PJIA, representa pa e CFO (Chief Financial Officer) señor Ben van der Klift y su team.

E structura di e financiamento nobo lo brinda mas beneficio pa PJIA, entre otro menos gasto di interes, menos gasto relata na conseho legal y e transaccion ta structura a base di ley di Sint Maarten. E desaroyo positivo aki ta resulta den mas fondonan disponibel pa asisti cu e recuperacion y renobashon di PJIA.

E transaccion aki ta hopi importante pa e institutonan na Sint Maarten y den region cu ta participa. E confianza regional cu a wordo demonstra den e economia y en particular den e airport di Sint Maarten ta refleha su mes grandemente y a resulta den condishonnan di transaccion competitivo. Alabes esaki ta indica cu Sint Maarten ta recuperando drasticamente di e dañonan causa door di desasternan natural y e pandemia. Director di AIB Bank N.V., Sr. Frendsel Giel a bisa durente e ceremonia cu a tuma lugar diaranson dia 25 di mei na St. Maarten “Nos ta sumamente contento di por a logra conclui e transaccion aki den e tempo stipula y cu e condicionnan faborabel manera confirma pa señor van de Klift den su speech anteriormente”

Un pabien y danki ta bay na Stichting Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten, RBC Royal Bank N.V., Ennia Caribe Leven (Aruba) N.V., Sagicor Life Inc., Stichting Vidanova Pensioen Fonds y Foundation Pension Fund Isla Curaçao cu a participa como financiador hunto cu AIB Bank N.V. Tambe AIB Bank N.V. ta gradici tur esnan cu a asisti y aporta den e proceso aki, incluyendo Spigt Dutch Caribbean como deal counsel, Simmons & Simmons LLP como consehero legal di PJIA.

Un pabien tambe ta bai na e Syndication team di AIB Bank N.V. cu a demostra cu como instituto local, por logra transaccionnan asina no solamente local pero tambe internacional. Sin duda tur partido envolvi ta orguyoso di por contrubui cu e desaroyo di PJIA na Sint Maarten.

Comments

comments