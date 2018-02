AI a pidi Trudeau pa trata e tema di defensa humano durante su bishita na India

LONDON, Reino Uni- Amnesty International (AI) dialuna a pidi e Prome Minister Canades, Justin Trudeau, pa e defensa di e derechonan humano sea trata na su maximo nivel durante su bishita. Trudeau lo ta di bishita oficial na India diasabra awo.

AI a manda un carta habri pa Trudeau, como tambe pa e Prome Minsiter Indio, Narendra Modi, pa expresa su “preocupacion profundo” pa algun medida y politica di e gobierno Indio, manera e intencion di deporta 40 mil refugiado Rohinya di Birmania of e “criminalisacion y persecusion” di e comunidad LGBTQ (Lesbiana, gays, bisexual y transexual).

AI a referi su mes tambe na e “impunidad pa e persecusion di algun caso di asesinato di Musulmannan na India”, e falta di provision criminal contra di e violacion den matrimonio y e falta di husticia pa e victimanan di e masacre Sikh na 1984.

Segun e organisacion de defensa di derechonan humano, Trudea lo mester mustra esaki y otro temanan di combersacion cu Modi y otro funcionarionan halto di e gobierno Indio.

Trudeau lo sali pa India, awe dialuna, pa dialuna e cuminsa cu su prome bishita oficial di shete dia cu e obhetivo di fortalece lasonan politico y economico bilateral.

E comercio bilateral a duplica su mes den e ultimo 10 añanan y actualmente e ta yega na 8 biyon dollar Canades (6.4 biyon dollar Mericano). E dos paisnan desde 2010 ta hibando combersacionnan pa un eventual firma di un tratado di libre comercio.

Durante su bishita na Inida, Trudea tin pensa di reuni cu Modi na New Delhi, asina como e presidente Indio, Ram Nath Kovind.

Den e ultimo añanan, Canada a aumenta su interes pa cu India, den gran parti door di e cantidad di Canadesnan di origen Indio cu ta existi den e pais, specialmente e minoria Sikh.

Rond di 4% di e poblacion Canades ta defini su mes di origen Indio y na 2017 so Canada a acepta 40 mil emigrante Indio.

Fuente: https://www.efe.com

