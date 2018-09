AHATA y Gobierno rib’e mesun liña pa cu maneho sostenibel di sushi

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber tabatin un encuentro hopi fructifero cu CEO nobo di AHATA sra. Tisa LaSorte, caminda cu a delibera riba diferente informacion eroneo cu tabata existi tocante e tarifa di recoge sushi comercial.

Siman pasa a ricibi un carta for di AHATA expresando preocupacion pa locual ta cobransa di un tercer partido cu ta duna servicio na diferente hotel na Aruba. E precupacion tabata relaciona cu informacion unda cu dicho triplificacion di tarifa tabata a base di decision di Gobierno.

Den e reunion por a aclaria cu esaki no ta corecto y a splica locual cu Serlimar ta haciendo.

Pa hopi aña tabata cobra un ‘tipping fee’ di 60 florin na Parkietenbos. Awe no ta uza Parkietenbos mas como un sitio cu ta deposita sushi. Esaki ta wordo procesa na un tercer partido a base di un contract cu tin cu Gobierno y cu unda e compania ta paga na su turno e ‘tipping fee’ ora cu deposita e ‘bales’ na Sero Thijshi. E compania particular aki, durante e ultimo dos añanan no tabata contribui cu e ‘tipping’ di 60 florin cu mester a wordo paga na Serlimar y por lo tanto mirando e acuerdo cu tin si mester cuminsa paga e 60 florin aki na Serlimar pa deposito di e ‘bales’ na Sero Thijshi.

Serlimar (mescos cu miembronan di AHATA) ta cliente di e compania y como cliente, tabatin un proceso habri unda cu un accountant independiente a haci calculacionnan a base di e costo pa por produci e ‘bales’. E costonan aki a wordo calcula na 120 florin, pa cual tin un acuerdo na e momentonan aki entre Serlimar y e compania pa maneha e sushi di Serlimar cu pa gran parti (90-95%) ta sushi recogi na casnan.

Gobierno no a impone of causa e cobransa di 120 florin pa ton adicional pa recogemento di sushi. Den e structura di prijs cu e compania ta cobra na su clientenan, Gobierno y/of Serlimar no tin influencia riba dje. Importante ta pa menciona den esaki cu e tipping fee di 60 florin ta existi hopi aña caba pa companianan cu ta deposita nan sushi na e unico luga legalmente pa por hasi esaki , esta Parkietenbos y awo SeroThijshi despues di a sera Parkietenbos pa locual ta ‘tipping’ di sushi commercial y di cas.

AHATA ta sostene 100% e pensamento cu no por continua mas cu e forma cu ta deposita sushi na Parkietenbos y ta di acuerdo cu mester remedia Parkietenbos. AHATA y Gobierno ta riba mesun liña pa locual ta e necesidad di maneho di desperdicio den forma responsabel na unda cu cada persona y cada organisacion ta carga su responsabilidad y ta contribui na e bienestar di nos pais. Esaki a base cu e maneho stipula dor di Gobierno ta den forma transparente y manteniendo un comunicacion habri entre actornan.

A bay di acuerdo pa mantene lasonan di comunicacion entre Ministerio y AHATA.

Den e periodo pa yega e fecha di 1 maart 2019 cu ta stipula como e fecha pa introduccion di cobransa di Serlimar, lo tin dialogonan pa yega na e mihor structura cu ta haci posibel pa sigui y mantene Parkietenbos cera, pero tambe remedia e situacion por medio di un maneho mas duradero y eficiente di nos desperdicio conforme normanan internacional.

