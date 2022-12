Ultimo momento nos gobierno a hinka un medida grave nobo den e ley di impuesto, mientras cu Parlamento ta cuminsa trata e ley awe mes.

E medida nobo ta cu TUR compania local cu ta usa un servicio of ricibi producto di otro pais, por ehempel un licensia di software, mercadeo, consulta di expertonan, of cualquier producto ta responsabel pa paga BBO riba e servicio of producto na Aruba. Esaki ta un gasto grandi nobo pa e compania local.

Den un sistema indirecto manera BTW, un regla asina ta posibel, pasobra e sistema ta duna compania oportunidad pa trek af loke a paga for di loke e debe. Pero den sistema di BBO esey kiermen cu ta djis agrega mas gasto enorme. Cu mas gasto grandi asina un compania tin dos opcion: 1. E compania mester sigui hisa prijs pa comunidad, 2. E compania ta keda cu menos entrada. Cierto compania no por hisa prijs pasobra e mercado no ta tolera un prijs mas halto, y e ora tin menos entrada pa inverti den economia of pa emplea hende.

E medida aki tin consecuencia grave, y ta parse cu nos gobierno no ta compronde con e economia ta funciona y no tin comprencion pa con caro Aruba lo ta pa tur hende. Ademas ta keda kibra e clima di inversion.

Pa hinka e clausula nobo aki na ultimo momentoo den e ley di impuesto, gobierno no ta duna Parlamento oportunidad pa papia cu representantenan den comunidad y compronde e consecuencia di e texto di ley. Esey kiermen cu gobierno kier djis pusha e medida dañino prome cu hende realisa. Cu medida asina extremo, por conclui cu nos gobierno no tin bienestar di nos comunidad na pecho y no tin conocemento di nos economia.

Por nota si cu den e mesun Nota van Wijziging a coregi otro texto cu tambe lo tabatin consecuencia negativo pa nos economia, despues cu AHATA a manda carta y a sinta dialoga. Pero a agrega texto nobo cu tambe tin consecuencia grave.

Ainda nos representantenan den Parlamento por demostra cu nan ta tuma nan tarea na serio, y no ta “stempelparlement”. Parlamento por evita di aproba e clausula sorprendente y dañino pa nos economia.