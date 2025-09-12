Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a haci un regalo na e studiantenan den prome aña di e programa culinario nobo Certified Culinarian di EPI HORECA. Nobenta (90) studiante a ricibi e un set di cuchiu profesional, cada un cu 9 pieza.

Sra. Tisa LaSorte, Presidente y CEO di AHATA, a entrega e hermentnan profesional directamente na e alumnonan den presencia di facultad di EPI HORECA. Sra. LaSorte a enfatisa con e hermentnan ta mas cu e instrumento principal culinario; nan ta representa e prome paso den e futuro carera di e hobennan.

Adicionalmente, AHATA a haci entrega di torches pa cushina na nomber di ASD Aruba pa e studiantenan den di tres aña.

Como un organisacion di dunador di trabou, AHATA ta traha activamente pa e sostenibilidad di Aruba su economia y turismo, cu inicitivanan cu ta apoya enseñansa y yuda sera e “gap” entre educacion y nos mercado laboral.

AHATA ta felicita e studiantenan pa tuma e paso importante aki den nan formacion profesional y ta duna nan un cordial bon bini den e industria culinario y turistico. Cu e regalo di e hermentnan di calidad halto aki, e asociacion ta inverti den nos talentonan local. Nan ta spera tambe di inspira mas hoben pa continua nan carera y ambicion den e mundo di gastronomia cu gran motivacion y dedicacion.