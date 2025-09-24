Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta anuncia un competencia culinario pa selecta e miho talentonan den e industria di HORECA cu lo representa Aruba regionalmente. E evento local lo tuma luga diabierna (26 di september), den Renaissance Convention Center.

Evaluacion di e talento di e participantenan lo ta den man di un panel independiente y renombra, consistiendo di Chef Urvin Croes (doño di Infini Restaurant y Poke Ono), Chef Orlin Geerman (docente culinario na EPB Oranjestad), y Chef Teddy Bouroncle (doño di Lima Bistro).

E competencia lo tin dos categoria: Senior Chef y Bartender. E ganadonan di cada categoria lo ricibi un premio y e honor di forma parti di e Aruba Culinary Team. Nan lo sigui representa nos isla den e competencia di prestigio, Taste of the Caribbean, un evento anual organiza pa Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) cu e aña aki lo tuma luga na Barbados den luna di november.

E participantenan ta traha na diferente restaurant of hotel miembro di AHATA. Cada uno tin varios aña di experiencia y ta prepara pa competi na nivel regional. Pa experiencia e competencia local y regional ta oportunidad valioso unda nan por demostra nan talento y enrikece nan carera. Varios di e competidonan a cuminsa nan formacion culinario na scolnan local EPB y EPI, y a logra exito den nan profesion.

Competiendo pa ta miembro di Culinary Team Aruba ta:

Senior Chef:

Adrian Florez Mercado – Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Peter-Angelo Ras – The Ritz-Carlton, Aruba

Aldwin Donata – Holiday Inn Resort Aruba

Robert Heider – Courtyard by Marriott

Bartender:

Ramphes Kelly – TRYP by Wyndham

Giovanni Tromp – Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Terrence Huntington – Divi Village Golf Resort

Calvin Maduro – Holiday Inn Resort Aruba

Miguel Thiel – Courtyard by Marriott

Luisa Rivero – The St. Regis Resort Aruba

Nelson Molina – Renaissance Wind Creek Aruba

AHATA ta orguyoso di apoya e talentonan local y pa yuda prepara un ekipo culinario di Aruba pa competi den exterior.