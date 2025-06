Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta orguyoso di anuncia e ganadornan di su 2025 Impact Awards, presenta den e ballroom di Embassy Suites by Hilton Aruba Resort. E evento a honra organisacionnan miembro cu a haci contribucionnan sobresaliente pa comunidad, bienestar di empleado, medio ambiente, y herencia cultural di Aruba.

Den su di tres aña, e AHATA Impact Awards ta resalta esfuersonan di companianan cu ta contribui na un futuro mas duradero pa nos isla. Ganadornan a wordo selecta pa un grupo independiente di huradonan, consistiendo di Daniel Tecklenborg (CEDE), Edjean Semeleer (GoCultura), Francielle Lacle (University of Aruba), Jan Noordzij (Advance HR), y Rosabelle Illes (University of Aruba).

AHATA ta extende su mas sincero felicitacion na e ganadornan di e Impact Awards 2025, reconociendo nan contribucionnan significativo den cada categoria:

Promove Herencia Cultural: Bucuti & Tara Beach Resort ta wordo reconoci pa nan incorporacion di identidad cultural y contribucion na arte local, cushina, idioma, y historia.

Cultiva Bienestar di Empleado: Renaissance Wind Creek Aruba Resort ta wordo honra pa nan dedicacion na cuida empleadonan significativamente, dunando nan sosten, balor, y bienestar general.

Conservacion Ambiental: Bucuti & Tara Beach Resort ta wordo reconoci pa nan reduccion di impacto ambiental y implementacion di practicanan sostenibel.

Inversion Social: Aruba Airport Authority ta wordo honra pa nan impacto duradero den comunidad via boluntariado y sosten financiero structural na organisacion di caridad

E ceremonia di Impact Awards a reuni lidernan di industria, partnernan, y stakeholders pa celebra e dedicacion aki na responsabilidad social. E evento a inspira un compromiso continuo pa practicanan mas sostenibel y pa enfoca riba comunidad di Aruba, contribuyendo na un futuro mas responsabel pa nos isla.