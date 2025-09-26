Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta anuncia e ganadornan di e Competencia Culinario pa “Team Aruba”, cual a tuma luga, 26 di september, na Renaissance Convention Center. Despues di un dia di competencia intenso, e huradonan a scoge e miho talentonan den cada categoria y tur participante a ricibi un premio di reconocemento for di AHATA. E ganadornan lo forma parti di Aruba Culinary Team cu lo representa Aruba na “The Tase of the Caribbean 2025” na Barbados.
E honor di bira miembro di e Aruba Culinary Team, a bai pa:
Ganador Senior Chef: Aldwin Donata di Holiday Inn Resort Aruba
Ganador Bartender: Nelson Molina di Renaissance Wind Creek Aruba
Reconocemento pa nan logro excelente den e competencia a bai pa:
Prome Finalista Senior Chef: Adrian Florez Mercado di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
Prome Finalista Bartender: Giovanni Tromp di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
E competencia a conta cu participacion di un total di 3 chef y 7 bartender, tur trahando na diferente hotel y restaurant miembro di AHATA. E talento di e competidornan a wordo evalua pa un panel di hurado renombra, consistiendo di Chef Urvin Croes (doño di Infini Restaurant y Poke Ono), Chef Orlin Geerman (docente culinario na EPB Oranjestad), y Chef Teddy Bouroncle (doño di Lima Bistro).
Chef Urvin Croes, Team Mentor di Aruba Culinary Team, a selecta e ingredientenan principal pa e competencia. “Pa e concepto di e ‘mystery box’ nos a selecta ingredientenan fresco y local, cual ta un aspecto esencial cu ta demostra e compromiso di nos industria cu sostenibilidad y reduccion di importacion. Y e ta un inspiracion creativo na momento di competi. Nos a mira e gran habilidad di e chefnan y bartendernan. E tabata un gran reto, y nan a supera nan mes di un manera briyante.”, ta palabra di e hurado y Team Mentor.
E ingredientenan di e “mystery box” tabata:
Senior Chef
Patrishi local di Savaneta Quail Farm
Papaya berde, flor di cayena, y komkomer chikito di Petite Greens
Padestoel di Fungi Aruba
Bartender
Walishali moonshine, traha pa Frank “Taki” Kelly
Flor di cayena
Tisa LaSorte, President & CEO di AHATA, a keda impresiona cu tur e participantenan: “E talento cu nos a mira awe tabata di calidad halto. Tabata un experiencia increibel pa nos observa e creatividad y profesionalismo. AHATA ta orguyoso di e esfuerso di e participantenan y nos ta sigur cu e ganadornan lo representa Aruba cu gran honor den exterior.”
E ganadornan lo cuminsa nan preparacion inmediato pa representa nos isla den e competencia di prestigio, Taste of the Caribbean organiza pa Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA). Nan lo uni cu un Pastry Chef y un Junior Chef pa completa e ekipo di Team Aruba cu lo biaha pa Barbados den luna di november.