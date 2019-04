AHATA ta aclarea informacion robes di salario den documento di Maneho Economico di Gobierno

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a revisa e publicacion Economic Policy di 2019-2022 emiti recientemente door di Gobierno di Aruba y ta haya necesario pa aclaria e informacion di salario di trahadonan den turismo cu ta inclui den e documento.

Riba pagina 26 di “A Strong and Resilient Economy”, tin mencion di data di Censo di 2010 cu un porcentahe masha halto di empleado den e sector hotelero y restaurant ta cobra salario minimo, y cu nan ta considera como un grupo vulnerabel.

AHATA a completa un estudio di manpower di 22 hotel y timeshare miembro cu ta ofrece empleo directamente na 7,560 ciudadano di Aruba. E estudio a indica cu solamente 3% di e empleadonan di AHATA su hotelnan ta gana salario minimo. Ta importante pa agrega cu mayoria empleado den servicio di e industria di turismo cu ta gana bou di 2000 florin (p.e. housekeeping, food and beverage, tour guides, etc.) tambe ta ricibi tipnan halto sin obligacion di impuesto. Pa tal motibo, nan entrada ta mas di loke ta raporta na gobierno. E entrada adicional y no raporta ta genera un actividad economico via e poder di compra di e consumido.

Durante ultimo añanan, AHATA a observa declaracionnan haci di varios lider den comunidad cu ta malinformando riba pago den sector turistico. Ta considera e informacion robes aki como un estorbo grandi p’e industria turismo y economia local, ya cu por demotiva e poblacion local pa tin interes den solicita pa trabou den e pilar economico di nos isla.

Companianan den e sector ta raporta retonan grandi den haya candidatonan cualifica pa varios posicion disponibel y AHATA ta urgi lidernan local pa considera e data completo prome cu saca conclusion y duna declaracion. AHATA ta aplaudi e esfuerso di nos gobierno pa diversifica nos economia y educacion, pero ta recorda cu ta keda importante cu e industria primario por conta cu un forsa laboral solido pa garantisa un exito sostenibel.

Mientrastanto, AHATA ta contento di tuma nota cu e Economic Policy ta inclui identificacion di falta di flexibilidad den regulacion di e mercado laboral como un bottleneck pa haci negoshi y nivel di produccion, mientras ta recomenda reforma di ley laboral.

AHATA ta respalda un revision di e regulacion cu por impedi e capacidad di Aruba pa yega un nivel di productividad mas efectivo. Den un rapport recien di IMF tocante Aruba, a mustra cu “e regulacion di mercado laboral ta rigido, loke ta impedi e movecion laboral y crecemento di trabou.” IMF a recomenda cu e maneho mester promove flexibilidad di mercado laboral y provee proteccion na empleadonan (via seguro di desempleo) na luga di trabou, apoyando un sector priva productivo pa stimula nos economia.

