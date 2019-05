AHATA: Resultado di estudio di empleo hotelero

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta nota cu tin percepcion incorecto den comunidad en cuanto empleo den sector hotelero. E informacion incorecto ta causa conclusion negativo cual por descurasha ciudadanonan cualifica pa traha den sector di hospitalidad. Consecuentemente, servicio ta sufri y eventualmente e reputacion di nos isla tambe. E falta di interes pa e trabou di localnan cu ta candidato ideal, pa motibo di nan hospitalidad y conocemento di diferente idioma, ta causa e necesidad pa yena e cuponan cu imigrantenan cu ta rekeri permiso pa traha.

AHATA ta enfatisa e importancia di un discusion riba empleo den sector hotelero basa riba data real en bes di anecdota of redo. Hotel y Timeshare miembro di AHATA ta comparti informacion cu e asociacion pa asina garantisa publicacion di data correcto y na un forma consolida.

E recopilacion di data mas recien di AHATA ta un estudio di Manpower (Empleo) bou di su miembronan hotelero y timeshare. E 22 hotelnan den e estudio ta representa 7,155 camber y 7,562 empleado. Door di publica e resultadonan di e estudio aki, AHATA ta comparti y duna un mihor bista riba cierto data relaciona cu empleo. Entre otro e estudio ta mustra cu di un total di 7,562 empleado trahando 84% ta ciudadano residencia cu no ta rekeri permiso di trabou, 3% ta gana salario minimo (cual mayoria adicionalmete ta gana tips cu no ta wordo raporta of paga belasting).

AHATA ta gradici su miembronan pa comparti e informacion confidencial pa asina aki comunidad por haya informacion corecto. AHATA su miembronan inclui den e rapport ta: Amsterdam Manor Beach Resort; Aruba Marriott & Stellaris Casino; Barceló Aruba; Brickell Bay Beach Club; Boardwalk Hotel; Bucuti & Tara Beach Resort; Divi All-Inclusive Resort; Divi Aruba Phoenix Resort; Divi Dutch Village Resort; Eagle Aruba Resort; Holiday Inn Aruba; Hyatt Regency Aruba Resort; La Cabana Beach Resort; Manchebo Beach Resort; Marriott Ocean Club; Marriot Surf Club; Renaissance Aruba Resort; The Ritz-Carlton Aruba; RIU Palace Aruba; RIU Palace Antillas; Talk of the Town Hotel y Tamarijn All-Inclusive Beach Resort.

Comments

comments