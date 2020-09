AHATA: Recuperacion di turismo ta menos di loke a proyecta

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan tur luna, y di cifranan por nota cu recuperacion ta poco poco.

AUGUSTUS 2020

Ocupacion: E ocupacion na hotelnan tabata 14.2%, compara cu 86.9% aña pasa. Esey ta un recuperacion di 16% solamente.

ADR: E balor averahe di cada camber den Augustus a keda casi mescos na $240.52.

RevPAR: E entrada averahe pa tur camber disponibel tabata $34.27 na Augustus, representando un reduccion di 83% compara cu un aña pasa.

AVERAHE 2020

Ocupacion: E ocupacion averaha pa prome 8 luna di 2020 ta 29.1%, cu ta un reduccion di 57% di nos nivel di aña pasa pa e mesun temporada di 8 luna.

RevPAR: E medida principal pa industria di turismo, esta e entrada averahe pa tur camber disponibel ta $100.89 pa e prome 8 luna di 2020. Un reduccion di 59% compara cu aña pasa.

PROYECCION

Hotel mester a baha nan proyeccion pa resto di aña despues di e brote grandi di COVID cu Aruba ta experienciando den comunidad local. Expectativa ta pa September su ocupacion ta solamente 12.6%. Historicamente September ta un luna di menos ocupacion cu Augustus. Pa ultimo kwartaal di 2020, ta proyecta ocupacion di 26%.

E cifranan di AHATA ta basa riba 19 hotel miembro: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Paradera Park, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas y Talk of the Town Hotel.

Comments

comments