Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan tur luna y Presidente & CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta anuncia cu enfasis riba balor a sigui na Maart 2025. E cantidad di camber a crece na 2025 cu apertura di 2 hotel di calidad halto, y aunque cu grado di ocupacion a baha un tiki por a logra un RevPAR mas halto.

“Mester nota si cu a cuminsa experiencia menos demanda pa resto di aña, relaciona cu e situacion geo-politico actual”, Sra. LaSorte a avisa. Dos luna pasa hotelnan a proyecta cu pa aña 2025 lo tin ocupacion averahe di 81%. Un luna pasa e proyeccion a baha pa 78% y awor ela bolbe baha cu 2 punto pa 76%. Mitar di e hotelnan a raporta cu e cantidad di reservacion pa segundo mitad di aña a mengua compara cu aña pasa.

Mientrastanto, na Maart e ocupacion averahe tabata 86% y e entrada averahe pa tur camber disponibel (RevPAR) tabata $397, cual ta 3% mas halto cu na 2024. Un RevPAR mas halto ta cubri gastonan cu a crece ultimo tempo y ta resultado di enfoke riba balor y servicio.

——

Hotel miembro di AHATA: Amsterdam Manor Beach Resort, Aruba Ocean Villas, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Embassy Suites by Hilton Aruba, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Ocean Z Hotel, Paradera Park, Privada Stays, Radisson Blu Aruba, Rehoboth Peaceland Boutique Hotel, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas, The St. Regis Aruba, Talk of the Town Hotel, y TRYP by Wyndham Hotel.

Timeshare miembro di AHATA: Divi Aruba Phoenix, Divi Dutch Village, Divi Village Golf, La Cabana, Marriott Ocean Club, Marriott Surf Club, The Mill Resort.

Vacation Rental miembro di AHATA: Aramis Real Estate, Casiola Aruba, Cobalt Blue Residences, Turibana Plaza, Santa Lucia Landhuis, Russo Real Estate.