AHATA: ‘Pa turismo crece mas di loke ta wordo pronostica, ta den man di nos comunidad’

Tisa la Sorte, presidente di AHATA ta splica Masnoticia cu durante aña, semper tin cierto temporada cu tin ocupacion di hotel mas halto cu otro temporada. Te hasta den un luna por tin ocupacion mas halto cu por tin den otro temporada. Por ehempel, den luna di November riba e cuater dianan di e fin di siman di Thanksgiving, ta conoci di tin ocupacion mas halto cu e resto di e luna. Pa duna e informacion aki mas contexto, pasobra semper tin hende cu ta saca un conclusion eroneo, mester splica cu ta papiando di un fin di siman di cuater dia den un luna di 30 dia, segun sra. La Sorte.

Pues, sra. La Sorte ta splica cu ora AHATA ta conta estadisticanan di ocupacion, ta inclui tur e dianan y tur camber di hotel. Si tin por ehempel, cuater hotel cu tin un bon ocupacion pa cuater dia den november, y bo tin 20 otro hotel cu no tin bon ocupacion pa e resto di e luna, esaki no ta necesariamente un indicacion cu tur cos ta drechando mas lihe cu nos ta kere of cu a wordo pronostica. “Ora AHATA ta presenta su cifranan, e no ta di un hotel so, of un fin di siman so, e ta di henter e luna pa tur e hotelnan. Y mi ta compronde informacion positivo, nos tur ta buscando algo pa duna nos speransa y siguransa cu nos ta mehorando. Nos tambe kier esey y no lo tin otro cu lo ta mas contento cu e cifranan lo ta miho cu nos ta pronosticando actualmente”, sra. La Sorte ta expresa.

AHATA ta enfatisa cu circumstancianan ta cambia na cada momento den e crisis aki, pues cu e informacion cu nan tin actualmente, cu e demanda cu hotelnan ta mirando ta drentando y nan expectativa pa otro aña ta e cifranan cu AHATA a publica caba, proyeccionnan cu ta spera cual ta 18% pa October, 25% pa November y 35% pa December, cu e expectativa pa aña 2021 on averahe di ocupacion di 45%.

Durante temporada di Augustus/Juli, ocupacion mastanto di hende local a hunga un rol pa medio cu tabata temporada di vacantie. Si observa e cifranan cu aeropuerto a publica recientemente, AHATA ta haya cu esakinan ta hopi similar na loke nan ta bisando. “E cifranan di aeropuerto ta hopi importante, nos tambe ta uza informacion cu nos ta haya di nan. E ta un elemento hopi importante den nos conocemento di kico ta bay pasa tambe, y p’esey nos tin un relacion hopi estrecho cu aeropuerto tambe”, sra. La Sorte ta bisa. E cifranan cu AHATA a publica pa 2021 a papia por ehempel cu expectativa ta pa 45%, y pa duna esaki contexto: si normalmente na 2019 por ehempel e grado di ocupacion tabata 83%, y nos ta papia di 45% na 2021, ta nifica cu nos ta spera un recuperacion di turismo di mas o menos 54% cual ta e diferencia entre aña pasa, y loke AAA tambe ta papiando di un recuperacion di 52%, cual ta hopi cerca di otro.

‘E ta den nos mesun man’

AHATA ta expresa cu pa nos tin e speransa pa turismo por crece bek atrobe mas di loke nan ta pronosticando actualmente, ta den man di nos comunidad den sentido cu si nos keda cu disciplina den mantene nos mes na regla pa baha cantidad di casonan di COVID19, esey por yuda nos pa nos economia crece mas lihe. La Sorte: “Claro pa keda cu e cordialidad tambe pa esnan cu ta bin Aruba, ta goza di Aruba asina hopi cu nan ta papia di dje, bira embahador pa inspira mas hende bini.”

Un punto importante ta cu hopi hende ta lubida e stress cu e empleadonan mes ta enfrenta cu nan trabao ta na peliger, y emocionalmente nan ta haya falta di e trabao cu tabata parti di nan bida diario. Si cos por sigui na un manera positivo, cual atrobe ta depende na nos mesun comportacion, si nos tur keda cu e disciplina pa contene e contagio di e virus, naturalmente nos turismo lo cuminsa crece bek poco poco segun AHATA. Ta bay tin dia cu ta bay ta mas abao of mas halto cu e averahe di 45% cu ta wordo spera pa otro aña, y esnan cu ta biniendo Aruba caba nan reaccionnan ta positivo.

La Sorte: “Nos ta recreando un industria di turismo, y clientenan cu nos ta ricibiendo ta hopi contento di loke nos tin di ofrece. Ta djis cu tin hopi dificultad cu ta pone cu menos hende ta bin. Pero e demanda t’ey, y si Aruba por yega cu nos no ta na nivel 3 mas di CDC como un alerta pa biaha, turismo por sigui crece. Ban keda positivo, keda duna bon servicio y keda cu e disciplina cu nos mester pa keda cu e cifranan abao di e virus.”

