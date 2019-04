AHATA ofreciendo premio pa campamento responsabel

Temporada di campamento un biaha mas ta den porta. E aña aki atrobe Cuerpo Policial Aruba hunto cu e Comision di Medio Ambiente di Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a bini hunto pa conscientisa tur cu ta bay campa of haci uzo di nos beachnan durante temporada di Semana Santa.

Comision di Medio Ambiente di AHATA lo pasa atrobe na diferente area di campamento invitando campadonan pa participa den nan campaña di conscientisacion pa cuida medio ambiente y lo recompensa comportamento responsabel cu premio atractivo. AHATA lo bishita e areanan di campamento entre San Nicolas y Arashi, cu yudansa di studiantenan boluntario di EPI HORECA y Universidad di Aruba. Lo tin diferente premio atractivo pa e ganadonan consciente riba e importancia di cuido di nos medio ambiente.

Tur participante den e campaña lo mester mantene nan mes na e criterianan cu e Comision di Medio Ambiente di AHATA lo indica durante e bishita. Un team di hurado lo pasa den siman of weekend, sea den dia of anochi, durante e temporada di campamento pa controla y asina scoge e top 10 “camp site” di e campadonan participante.

P’e temporada di campamento, un biaha mas AHATA a produci un foyeto cu e reglanan basico pa cuida nos medio ambiente. Lo entrega e foyeto na e campadonan hunto cu nan permiso pa campa. Eyden tin diferente regla importante cu tur campado mester mantene nan mes na dje. Pa Polis ta importante pa corda tur hende e siguiente puntonan:

• Bou ningun circunstancia ta permiti pa haci B.B.Q riba santo blanco di e beachnan. Na otro parti solamente por uza un B.B.Q. pit di gas;

• E tentnan pa campa mester ta den bon condicion y por lo menos 10 meter di e oriya di lama. Tambe mester pone nan por lo menos 5 meter for di caminda publico. Si no cumpli cu e distancianan aki, Polis lo kita nan. No ta permiti pa pone trailer riba beach;

• Ta prohibi pa core cu vehiculo di motor, bicicleta, cabay y garoshi riba nos beachnan;

• Ta prohibi pa pega candela riba nos beachnan;

• Por toca musica solamente for di den trailer of tent den siman te 10:00pm y den weekend te 12:00am y di tal manera cu no ta molestia otro campadonan. Ta permiti e uzo di sound system /amplifiers etc. solamente si otro campadonan no ta sinti molester di esakinan;

• Ta prohibi pa kap mata sin permiso;

• Ta prohibi uzo di pallet y carton riba beach, sino Polis ta kita nan;

• Ta prohibi pa e campadonan uza e palapanan pa nan campa, pero tin cu laga liber pa e personanan cu ta bin pasa dia of otro usuario den dia;

• Bou ningun circunstancia mag di laga desperdicio riba e beachnan ni tira desperdicio den lama;

• Mester sigui tur indicacion duna door di Polis estrictamente, pa interes di orden publico y siguridad di cada ciudadano, basa riba moralidad;

• Esun cu no actua conforme e condicionan bou di cual a otorga e permiso, ta considera nan di a actua sin permiso. Lo revoca e permiso mesora;

• Puntonan adicional: sea consciente riba e nest di turtuga, no pone piedra riba otro, mara y piki despues di bo cacho.

Participacion di nos hubentud den proteha y crea conscientisacion di importancia di nos medio ambiente, ta base pa futuro di naturalesa di Aruba. Un di e atributonan mas bunita cu Aruba tin, ta su beachnan cu ta convence turistanan bin bishita pa añanan. E beachnan di Aruba ta sumamente importante pa nos gosa y pa nos economia. Ademas e beachnan ta importante pa e turtuganan y nan neishi. P’esey nos tur tin cu cuida nos bunita beachnan y por haci esaki door di no trece nada di plastic pa haci daño na nos animalnan marino y medio ambiento. Semper respeta e reglanan indica door di autoridad.

AHATA ta invita tur inviduo, famia, grupo di amigo, y especialmente e hubentud cu lo campa e aña aki pa participa den e campaña aki. Sea consciente y ban cuida nos medio ambiente hunto! Ban gosa, campa y cuida nos beachnan.

