AHATA: Ocupacion y prijs di hotelnan ta positivo den Januari

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a ricibi e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan pa luna di Januari 2019 y e resultado ta uno positivo. E aña a cuminsa bon cu un High Season druk, manera por a spera. Na Januari e porcentahe averahe di ocupacion di hotel (Occupancy Rate) tabata 89.5%, subiendo cu 0.7 punto compara cu Januari 2018. E balor averahe di cada camber tambe ta mas halto: ADR (Average Daily Rate) a subi cu 7% compara cu Januari aña pasa pa yega $351.98. E RevPAR, cu ta e entrada averahe pa tur camber disponibel, na Januari 2019 tabata $314.85 y esaki ta un aumento di 7.8% compara cu un aña pasa.

E demanda pa Aruba ainda ta halto durante e prome lunanan di 2019, y hopi hotel den region Caribe ainda ta cera despues di horcannan di September 2017. Tin un tiki preocupacion pa e luna di April pa motibo cu Pasco Grandi ta mas laat den luna. Tambe tin preocupacion pa e ultimo mita di 2019 considerando cu mayoria di e hotelnan den region lo a habri bek cu cambernan renoba y cu mercadeo agresivo.

E cifranan di AHATA ta basa riba 17 hotel: Amsterdam Manor Beach Resort, Barcelo Aruba, Boardwalk Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort (anteriormente Tropicana), Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, The Mill Resort, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton, RIU Palace, RIU Antillas y Talk of the Town Hotel.

