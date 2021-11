Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta publica e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan mensualmente, y data di October ta indica cu e ultimo ola di COVID a causa un perdida averahe di 12 punto di grado di ocupacion. Despues cu CDC a hisa nivel di alerta pa Aruba, mas cancelacion di reservacion, y specialmente di grupo, a drenta.

EFECTO RIBA OCTOBER:

DATA OCTOBER 2021:

Ocupacion: E grado di ocupacion tabata 60%; cual ta un recuperacion di 79% compara cu october 2019.

9 di 20 hotelnan a experiencia un grado di ocupacion cu ta menos di 50%.

ADR: E balor averahe di cada camber bendi tabata $238.24, cual ta 8.6% mas halto cu na 2019.

RevPAR: E entrada averahe pa tur camber disponibel tabata 14% menos cu na 2019, yegando $143.35.

2021 TE CU OCTOBER:

Durante e prome 10 lunanan di 2021, Aruba su hotelnan a experiencia un grado di ocupacion averahe di 54%; cual ta un recuperacion di 64% compara cu mesun temporada na 2019.

ADR ta 7.4% menos y RevPAR ta 41% menos compara cu e temporada na 2019.

PROYECCION DI RECUPERACION:

TIMESHARE:

Ocupacion na propiedadnan Timeshare tabata 81% na October, y ta proyecta na 82% pa e luna di November.

Hotel miembro di AHATA: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Paradera Park, Radisson Blu Aruba, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas y Talk of the Town Hotel.

Timeshare miembro di AHATA: Divi Aruba Phoenix, Divi Dutch Village, Divi Village Golf, La Cabana, Marriott Ocean Club, Marriott Surf Club.

