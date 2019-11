AHATA: Na October Ocupacion tabata flat

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan tur luna, y pa luna di October 2019 e CEO di AHATA Tisa LaSorte a anuncia cu resultado di October ta mustra cu ocupacion a nivela y no a crece.

Den ultimo dos añanan Aruba a experiencia crecemento consistente den ocupacion desde horcannan di September 2017. Pa motibo di e extra demanda pa nos isla, e prijsnan tambe a aumenta den ultimo tempo. Na October, sinembargo, e ocupacion a keda mescos cu di October 2018 na 78%. E ocupacion ta un tiki mas abou cu di September 2019. E balor averahe di cada camber (ADR) si a crece cu 5.3% compara cu October aña pasa, yegando $219.76. E RevPAR, cu ta e entrada averahe pa tur camber disponibel, na October 2019 tabata $171.51, cu ta un aumento di 5.4% compara cu un aña pasa.

Si compara e resultado di prome 10 luna di 2019 cu e mesun temporada di aña 2018 ta nota cu ocupacion a subi un tiki cu 1.1 punto, pa un averahe di 84.9%. ADR a crese cu 6.8% y RevPAR a crece cu 8.2%.

Mientras cu mas inventario ta sigi habri bek den region Caribense, e crecemente di demanda pa Aruba por ta nivelando. Si e trayectoria aki sigui, e prijsnan di camber lo cuminsa baha bek pocopoco. Hotelnan cu ta miembro di AHATA ta raporta cu actualmente nan ta nota reservacion pa camber a nivela pa ultimo 3 luna di 2019 y pa e prome 3 luna di 2020. Mientrastanto, tin expectativa cu aña 2019 lo caba cu cifra positivo pa turismo di Aruba.

E cifranan di AHATA ta basa riba 17 hotel miembro: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, The Mill Resort, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton, RIU Palace, RIU Antillas y Talk of the Town Hotel.

