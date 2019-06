AHATA: Na Mei mayoria di hotel a experencia un tiki menos ocupacion

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan pa luna di Mei 2019 y CEO di AHATA Tisa LaSorte a anuncia cu na Mei por mira e ocupacion baha un tiki. Aruba su turismo a experencia extra crecemento desde e horcannan di September 2017 den Caribe, y awor cu e inventario den Caribe ta habriendo bek ta di spera cu demanda pa Aruba lo normalisa poco poco. Mientrastanto tin bon demanda ainda, pa cual motibo mayoria di hotel por cobra un tarifa mas halto, aunke e balornan den luna di Mei ta mas abou cu e lunanan di high season.

Mei 2019 Aruba a experencia un porcentahe averahe di ocupacion di 80.9% cu ta ocupacion mas abou di e aña aki y ta 1.8 punto menos cu Mei 2018. E balor averahe di cada camber (ADR) tambe ta menos cu April pero 7.3% mas halto cu Mei aña pasa, yegando $227.77. E RevPAR, cu ta e entrada averahe pa tur camber disponibel, na Mei 2019 tabata $184.31 y esaki ta un aumento di 5% compara cu un aña pasa y 12% reduccion di April.

E cifranan di AHATA ta basa riba 17 hotel miembro: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, The Mill Resort, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton, RIU Palace, RIU Antillas y Talk of the Town Hotel.

Comments

comments