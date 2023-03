Algun dia prome cu Pasco 2022, Gobierno a introduci cambionan di tarifa di impuesto pa 1 Januari, 2023, cual cambionan Parlamento a aproba. E cambionan a inclui cu ta hisa tarifa cu turista ta paga pa nan estadia, cual yama “toeristenheffing” of “tourism levy”, di 9.5% na 12.5%. E cambionan tabata introduci sin splicacion di autoridadnan na comercio y cu poco dia pa implementa.

Di biaha AHATA a cuminsa puntra DIMP pa clarificacion tocante un posibel areglo di transicion (overgangsregeling), pasobra tin hopi turista y grupo cu lo a paga caba pa nan estadia na 2023. Ta importante pa hotel y acomodacion sa con pa atende cu e cambio di impuesto cu su clientenan prome cu e cambio ta realidad. Mester di tempo pa avisa cliente y cambia cierto contract pa por cobra e impuesto corecto. A tarda pa ricibi un contesta di DIMP, pero porfin 29 December AHATA a ricibi un email di experto huridico di DIMP, cual claramente a splica cu no tin un areglo transitorio oficial pero cu:

Tur estadia completamente paga prome cu 1 Januari, 2023, pa estadia na 2023, ta keda na tarifa di 9.5%. Ta paga e impuesto na DIMP den 2023 (e luna di e estadia). A agrega cu tur estadia cu no ta ful paga prome cu 1 Januari, 2023, lo mester paga e tarifa nobo di 12.5%.

Despues di a ricibi e splicacion dia 29 di December, AHATA a manda un email dia 3 di Januari pa puntra si DIMP lo adapta e formulario di impuesto (aangiftebiljet) pa compania di acomodacion por raporta entrada na dos diferente tarifa. DIMP a keda sin contesta e email y duna clarificacion. AHATA a keda follow up varios biaha, y te 8 Februari a ricibi contesta porfin, den cual directora di DIMP ta contradeci e mail di 29 di December y bisa cu no lo adapta e aangifte pasobra acomodacion no por raporta dos diferente tarifa. AHATA a contesta di biaha cu e contesta ta diferente cu esun dia 29 di December y cu mester clarificacion. Atrobe a warda pa contesta te 13 Februari, cual ta dos dia prome cu mester paga e impuesto di Januari, y a ripiti cu no por raporta 2 tarifa na 2023.

Ta obvio cu DIMP ni Minister di FInansas tin interes di informa pagador di impuesto corectamente pa por cumpli cu nan deber sin perde un cantidad di placa innecesariamente. DIMP ta declara cu hotelnan tin areglo cu por hisa tarifa di impuesto. Esey ta berdad solamente pa cliente cu no a yega ainda. No ta posibel pa hisa tarifa of cobra un turista despues cu ela check in y check out caba. Entre 1 Januari y 13 di Februari, un cantidad grandi di cliente a bin y bai, y acommodacionnan no tabatin oportunidad di cobra e tarifa nobo pa motibo di e informacion ricibi dia 29 di December. Imagina cu bo ta bai cumpra un paar di zapato, y un siman despues e pacus ta yamabo bisabo cu bo mester bin paga mas pa e zapato, pasobra impuesto a subi. Ta imposibel pa cobra despues cu un cliente a paga caba.

AHATA a dicidi di entama un kortgeding di biaha, prome cu mas tempo pasa. E intencion di e caso tabata pa DIMP ofrece un aangifte cu ta duna oportunidad pa raporta dos diferente tarifa di toeristenheffing. E hues no a bai di acuerdo pa forsa DIMP pa adapta e aangifte y a referi e debate tocante e tarifa na corte di impuesto. E sigiente paso e ora ta pa hotelnan entama caso den corte di impuesto. Den corte di impuesto lo por ricibi un decision tocante e informacion ricibi di DIMP y e tarifa di toeristenheffing pa e estadianan cu tabata completamente paga caba na 2022.

Segun Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte: “Ta lamentabel cu esnan cu ta cumpli cu impuesto y ta pidi clarificacion ta ricibi trato sin comprencion y sin consideracion di autoridadnan local, y cu pa colmo nos Minister ta celebra publicamente cu hues no a aclarea e caso”.