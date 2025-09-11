Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) tur luna ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan. Den e cifranan di augustus, Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta nota cu strategia di enfoca riba prijs en bes di grado di ocupacion ainda tin resultado positivo.
Den e ultimo aña, e cantidad di camber disponibel a crece mientras cu e cantidad di huesped cu ta scoge hotel no a crece. Gerencia di hotel ta sigui priorisa calidad riba cantidad, cobrando prijsnan mas halto cu ultimo añanan. E strategia aki ainda ta yuda mantene un entrada stabiel.
Grado di ocupacion na hotel na augustus tabata 9% menos cu aña pasa. Sinembargo, RevPAR (entrada pa camber disponibel) a keda mescos cu 2024 na $271.51. RevPAR ta e indicador mas importante di e resultado di entrada bruto.
Door di cobra un prijs mas halto, e hotel ainda por mantene un nivel di entrada cu ta sostene empleo, inversion, gastonan creciente, y entrada pa e inversionista.
E proyeccion actual pa ocupacion averahe di hotel na 2025 ta 76%, cual ta 6% menos cu grado di ocupacion na 2024.