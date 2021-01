AHATA: ‘Hopi preocupacion y miedo den sector turismo cu falta di informacion’

AHATA tin diferente miembro cu no ta hotel so, nan tin miembro di hopi compania cu ta depende di entrada cu nos ta haya di turismo. Segun Tisa La Sorte, presidente y CEO di AHATA, loke nan ta tende di nan y di hotelnan ta cu tin hopi preocupacion, cu tin hopi miedo pasobra tin hopi inseguridad. Claro henter e pandemia a causa cu nos no sa kico lo pasa siguiente, tur esey tabata na causa di e crisis pero awor no tin informacion di kico ta bay bin; si ta bay bini reformanan, ki tipo di reforma ta bini y kico exactamente lo ta e hermentnan cu lo haya e aña aki.

“Dus loke tin ta hopi inseguridad, hopi miedo y panico pa e necesidad di tuma decision pa wak con por sobrevivi pa bay dilanti y con ta haci esaki, e feedback di mas grandi actual awor ta cu falta informacion,” segun sra. La Sorte.

Falta informacion ainda riba kico lo ta e hermentnan cu companianan lo tin pa nan disponibilidad pa dicidi con pa bay dilanti, si ta cera porta, of ta keda porta habri of si mester reorganisa of no. “Informacion falta pa nan sa ki paso pa tuma strategicamente pa nan compania y empleadonan.”

Antes Aruba a experiencia diferente problema cu afecta sector di turismo y awor cu e pandemia aki, cual ta un problema mundial, Aruba sigur a sinti’e hopi fuerte tambe. Di tur informacion cu AHATA tin, e recuperacion di e problema economico aki ta bay tuma mas tempo cu esunnan anterior.

La Sorte: “E comprension mester t’ey cu e efecto di e crisis aki ta uno mas grandi, na unda cu e recuperacion lo bay ta un proceso cu lo tuma mas tempo, p’esey nos ta bisa no por tin speransa cu pa 2021 nos lo recupera completo, p’esey nos mester di otro tipo di solucionnan cu nos por uza pa mantene mastanto compania habri – productivo, cu empleadonan productivo- pa nos por recupera nos economia mas tanto posibel y pa un dia yega cu nos por para riba nos pia bek.”

Akinan por lesa AHATA su comunicado riba proyeccionnan cu nan a caba di publica:

AHATA: Perdida ta continua pa companianan cu ta depende di turismo

