AHATA Excellence Awards dia 23 di November 2019

Anualmente AHATA ta organisa su AHATA Excellence Awards pa honra e empleadonan excepcional den turismo. E aña aki e ganadonan lo keda anuncia den un evento espectacular riba 23 di November na The Ritz-Carlton, Aruba. Durante un conferencia di prensa, CEO y Presidente di Aruba Hotel & Tourism Association Tisa LaSorte a informa cu AHATA ta presenta e programa di Excellence Awards pa por honra tur e personanan dedica cu ta labora den e sector di turismo y celebra esun cu ta destaca mas cada aña.

Turismo ta e unico pilar economico di nos economia y no por tin un sector exitoso sin cu e empleadonan haci nan trabao cu orguyo y debidamente, y duna un servicio di excelencia. AHATA ta spera cu e Awards ta demostra na nos hobennan cu tin carera exitoso y personanan cu dedicacion y passion den e industria di hospitalidad y turismo.

“E sector aki ta ofrece e cantidad di empleo mas grandi na Aruba, den sector priva”, segun LaSorte, kende a sigui bisa cu miembronan di AHATA ta emplea como 10,000 persona local. Pa 2019 AHATA su miembronan a nomina 57 di nan miho empleadonanan pa e honor di AHATA Excellence Awards. Tres hurado professional, independiente y imparcial a evalua tur aplicacion cu a drenta na AHATA y a entrevista cada nominado. A base di criterianan specifico di cada categoria, ta selecta e 8 ganadornan. AHATA lo premia cada ganado cu un escultura original y simbolico di artista local Gilbert Senchi.

E categorianan pa 2019 ta: Employee of the year, Supervisor of the year, Manager of the year, Young Professional of the Year y Sustainability Champion. Un reconocimento especial lo ta pa duna un premio pa Lifetime of Service na un individuo cu a destaca den su carera den e sector pa mas di 25 aña.

AHATA ta gradici e sponsor principal De Palm Corporation pa un biaha mas haci e cena ceremonial di AHATA Excellence Awards posibel. Caribbean Mercantile Bank pa un donacion generoso na e fondo di educacion, y The Ritz-Carlton, Aruba y Tropical Bottling pa nan sosten na e evento aki.

