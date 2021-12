Durante un evento elegante atendi pa 150 persona, Aruba Hotel & Tourism Association a celebra e empleadonan altamente motiva cu ta sostene nos industria di turismo. Cada compania miembro a selecciona un empleado cu a personifica esfuerso extraordinario y servicio excelente den 2021. Trintiocho (38) persona a ricibi nan certificado y un premio di CEO y Presidente di AHATA, Tisa LaSorte, durante e evento. Minister di Turismo y Salubridad Publico, Mr. Dangui Oduber, Minister di Labor y Integracion, Mr. Glenbert Croes, Hunta di AHATA, y coleganan tabata presente na Hyatt Regency Aruba pa gradici y felicita e honradonan.

Lista di ganadornan di “AHATA Excellence in 2021 Awards”:

Jose Ureña Renaissance Wind Creek Aruba Resort

Godfried Loefstop Marriott’s Aruba Ocean Club

Jenny Boekhoudt Marriott’s Aruba Surf Club

Roland Hermosen Eagle Aruba Resort

Gary Bird E.L. Tours

Daniel Fernandes-Perna Holiday Inn Resort

Yesenia Valle-Ferreira Professional Pest Control

Delaine Samuels The Salamander Group

Kanchan Motwani Diamonds International

Minoushka Lampe Colombian Emeralds International

Jorge Villada Restrepo Yemanja Woodfired Grill

Marisol Sanchez Maldonado Amsterdam Manor Beach Resort

Rose-Mary Loopstok Po-Ké Ono Restaurant

Jeanclaude Werleman Infini Restaurant

Lindella Croes Penha

Julie Dijkhoff Radisson Blu Aruba

Cheqion Arends De Palm Corporation

Ana Maria Artunudaga Manchebo Beach Resort

Shamanta Dirksz Tropical Bottling Company

Natalia Certuche Maggy’s

Ramon Statie Divi Aruba Phoenix Beach Resort

Gregory Tromp Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts

Genise Boisrond The Ritz-Carlton, Aruba

Jennifer Bueno Papiamento Restaurant

Sandra Aragon-Ramirez AZIA Restaurant & Lounge

Angel Rodriguez Amaro Boardwalk Boutique Hotel

Rulene Schmidt Hyatt Place Aruba Airport

Jacquelina Kelly RIU Palace Antillas

Josue Santana RIU Palace Aruba

Carell Leonardo Fingal Bucuti & Tara Beach Resort

Lissette Kinziah Rodriguez Fofoti Tours & Transfers

John Lopez Restrepo La Cabana Beach Resort

Paola Thielman Courtyard by Marriott Aruba Resort

Errol Every ECO Santa Lucia Landhuis & Cunucu

Glenda Henricus ECO Destination Management Services of Aruba

Raynedrick Koolman Pelican Adventures

Erwin Williams Divi Village

Daniel Quandus Hyatt Regency Aruba Resort

Esaki ta e di cuater aña consecutivo cu AHATA ta yuda su miembronan honra empleadonan ehemplar. E ganadornan di ‘AHATA Excellence in 2021’ lo wordo presenta un pa un riba AHATA su paginanan social. Pa conoce cada un y siña mas di nan motivacion pa logra excelencia den nan trabao, por sigui Aruba Hotel & Tourism Association Facebook page.

AHATA ta gradici e sponsornan principal: CMB (Caribbean Mercantile Bank), De Palm Corporation, y Tropical Bottling.

