E prestigioso evento di AHATA Excellence Awards, organiza anualmente pa Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA), a culmina Diasabra anochi. Mas di 250 invitado a presencia un anochi inolvidabel den e ballroom di The Ritz-Carlton, Aruba, unda a honra 38 profesional cu nan dedicacion ta eleva e standard di excelencia di nos isla.
E AHATA Excellence Awards ta simbolisa e gratitud di nos industria pa e servicio inigualabel cu e profesionalnan aki ta trece. E ta un celebracion pa e personanan cu ta contribui na e exito continuo di Aruba como un destinacion turistico. Riba e gran anochi, e honoradonan a ricibi un trofeo artistico, diseña specialmente pa e talentoso artista local, Gilbert Senchi. E trofeo, den forma di un cocolishi, ta representa e calor y durabilidad di nos hospitalidad, y a wordo presenta riba escenario pa Presidente y CEO di AHATA, Sra. Tisa LaSorte.
Den e proximo simannan, AHATA lo resalta cada honorado atraves di su medionan social. Pa conoce e personanan excepcional aki y wordo inspira pa nan motivacion y pasion, por sigui AHATA riba Facebook na facebook.com/arubahotelandtourismassociation y riba Instagram na @arubahata.
AHATA ta extende un danki profundo na tur e sponsornan y partnernan cu a haci e anochi aki un gran exito. Un gradicimento special ta bai na nos Patrocinador Principal, Elite Productions & Entertainment. Nos ta gradici tambe nos partnernan valioso: Tropical Bottling Aruba, De Palm Corporation, The Ritz-Carlton, Aruba, y Wings Global Media pa nan contribucion y nan sosten continuo na e celebracion di excelencia.
AHATA ta orguyoso di e trabao impresionante di e honoradonan y ta expresa gratitud profundo pa nan esfuerzo cu ta sigui defini kiko ta excelencia den hospitalidad.
Lista di honoradonan di AHATA Excellence Awards 2025:
|Emercio Navarro Valbuena
|Protection Officer
|ARX Protective Services
|Genesis Ramirez
|Front Desk Agent
|Boardwalk Boutique Hotel Aruba
|Darelyn Koolman
|Marketing Executive
|Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
|Jonathan Martinez
|Senior Operations Supervisor
|De Palm Corporation
|Brigitte Croes
|Telephone Operator
|JOIA Aruba by Iberostar
|Emmely Julia
|Food & Beverage Supervisor
|Divi Aruba Phoenix Beach Resort
|Karlene Serrada
|Portfolio Manager
|Casiola Vacation Homes
|Leoniria Hernandez Odor
|Maintenance Assistant
|Aramis Real Estate
|Gregory Boekhoudt
|Guest Service Expert
|The Ritz-Carlton, Aruba
|Tashmira Kock
|Armored Transportation Officer
|Evers Security
|Jonathan Bremo
|Accounting Manager
|La Cabana Beach Resort and Casino
|Jurgen Werleman
|Chef de Partie
|Manchebo Beach Resort & Spa
|Nahym Monte
|Tour Guide
|Kini Kini Transfer & Tours
|Asanya Foster
|Sales & Marketing Manager
|Radisson Blu Aruba
|Henry Gomez
|Restaurant Manager
|Riu Palace Antillas
|Anouchka Maduro
|Administration
|BlueAruba Vacation Rental
|Darwin Torres Correa
|Regional Executive Chef
|Divi Golf Aruba
|Jenny Chen
|Rooms Director
|Privada Stays
|Eric Leonard
|Storeroom Clerk
|GCG Group
|Priscilla Samson
|Brand Ambassador
|TRYP by Wyndham Aruba
|Eleonore Rustveld
|Ambassador III Marketing Executive
|Marriott Vacation Club
|Ethleen Maduro
|Sales Associate
|Colombian Emeralds International
|Alexis Montero
|Pool & Beach Manager
|Riu Palace Aruba
|Juliette Figaroa
|Casino Operation Planner
|Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino
|Maria Murillo Perea
|Assistant Warehouse Manager
|Penha Aruba
|Mark Kock
|IT Technician
|Renaissance Wind Creek Aruba Resort
|Jeandrick Arends
|Senior Technician
|Bucuti & Tara Beach Resort
|Roger Bergshoeff
|AV Technician
|Elite Productions & Entertainment
|Melissa Bareño
|Complex Director of Loss Prevention
|Marriott’s Aruba Ocean Club
|Clarence Stuart
|Sous Chef
|Barceló Aruba
|Dario Croes
|Sales Representative
|Professional Pest Control by Rentokil
|Julio Ramirez
|Senior Hospitality Agent
|Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
|Frank Henriquez
|Engineering Supervisor
|Embassy Suites by Hilton Aruba Resort
|Maundy Sabularse-Galedo
|Waiter
|Azia Restaurant & Lounge
|Emerson Zamora Torres
|Pool & Beach Supervisor
|Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts
|Paul Etienne
|Housekeeping Houseperson
|Marriott’s Aruba Surf Club
|Rafael Wever
|Yield Manager
|Eagle Aruba Resort
|Zully Agudelo Valencia
|Waitress
|Courtyard by Marriott Aruba Resort