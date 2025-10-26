E prestigioso evento di AHATA Excellence Awards, organiza anualmente pa Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA), a culmina Diasabra anochi. Mas di 250 invitado a presencia un anochi inolvidabel den e ballroom di The Ritz-Carlton, Aruba, unda a honra 38 profesional cu nan dedicacion ta eleva e standard di excelencia di nos isla.

E AHATA Excellence Awards ta simbolisa e gratitud di nos industria pa e servicio inigualabel cu e profesionalnan aki ta trece. E ta un celebracion pa e personanan cu ta contribui na e exito continuo di Aruba como un destinacion turistico. Riba e gran anochi, e honoradonan a ricibi un trofeo artistico, diseña specialmente pa e talentoso artista local, Gilbert Senchi. E trofeo, den forma di un cocolishi, ta representa e calor y durabilidad di nos hospitalidad, y a wordo presenta riba escenario pa Presidente y CEO di AHATA, Sra. Tisa LaSorte.

Den e proximo simannan, AHATA lo resalta cada honorado atraves di su medionan social. Pa conoce e personanan excepcional aki y wordo inspira pa nan motivacion y pasion, por sigui AHATA riba Facebook na facebook.com/arubahotelandtourismassociation y riba Instagram na @arubahata.

AHATA ta extende un danki profundo na tur e sponsornan y partnernan cu a haci e anochi aki un gran exito. Un gradicimento special ta bai na nos Patrocinador Principal, Elite Productions & Entertainment. Nos ta gradici tambe nos partnernan valioso: Tropical Bottling Aruba, De Palm Corporation, The Ritz-Carlton, Aruba, y Wings Global Media pa nan contribucion y nan sosten continuo na e celebracion di excelencia.

AHATA ta orguyoso di e trabao impresionante di e honoradonan y ta expresa gratitud profundo pa nan esfuerzo cu ta sigui defini kiko ta excelencia den hospitalidad.

Lista di honoradonan di AHATA Excellence Awards 2025: