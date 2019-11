AHATA Excellence Awards 2019 a reconoce e miho nan den turismo

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a tene nan AHATA Excellence Awards anual pa reconoce e empleadonan mas impresionante den sector di turismo. Miembronan di AHATA ta emplea como 10,000 persona local, y pa 2019 nan a nomina 57 di nan miho empleadonan pa e honor di AHATA Excellence Awards. E ganadornan a keda anuncia den un evento espectacular cu a tuma lugar Diasabra anochi na The Ritz-Carlton, Aruba.

CEO di AHATA, Tisa LaSorte a ricibi tur nominado, invitado y Minister di Turismo, Danguillaume Oduber, tabata presente pa yuda reconoce e empleadonan impresionante. Nominadonan a sinta hunto cu nan famia, coleganan y gerente pa gosa di un anochi espectacular, yen di aprecio pa nan contribucion na e exito di Aruba su turismo. Durante palabranan oficial di bonbini, CEO di AHATA Tisa LaSorte a informa cu e programa di Excellence Awards ta pa honra e personanan cu ta labora cu pasion den e sector y cu ta importante pa cada nomindo sinti e aprecio. Turismo ta e unico pilar economico di nos economia y no por tin un industria exitoso sin cu e empleadonan haci nan trabao cu orguyo y duna un servicio di excelencia. A gradici sponsors cu a haci e anochi posibel y e 3 huradonan pa nan trabou di evalua tur aplicacion cu a drenta y entrevista cu cada nominado. A base di criterianan specifico di cada categoria, a selecta e 8 ganadonan.

Maestro di Ceremonia, Larissa Bermudez, a guia e anochi yamando cada nominado riba escenario pa ricibi su certificado mientras a pasa un video di cada nominado. Durante e evento yena cu suspenso a anuncia e siguiente ganadonan:

• “Employee of the Year Small Company”: Lisyene Becker, The Mill Resort & Suites Aruba;

• “Employee of the Year Large Company”: Edmond Kock, Divi Aruba Phoenix Beach Resort;

• “Supervisor of the Year”: Justine Cremony, The Ritz-Carlton, Aruba;

• “Manager of the Year Small Company”: Jagdish Dialani, Diamonds International;

• “Manager of the Year Large Company”: Edgar Cornet, RIU Palace Antillas;

• “Young Tourism Professional 2019”: Manon Scholte Lubberink, De Palm Tours;

• “Sustainability Champion 2019”: Frank Sabajo, La Cabana Beach Resort and Casino;

• “Lifetime of Service 2019”: Victoriano Quant, Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino.

AHATA a premia cada ganado cu un escultura original y simbolico di artista local Gilbert Senchi. E ganadonan di AHATA Excellence Awards 2018 a regresa pa haci entrega di e award na e ganadonan di e aña aki.

Durante e anochi a haci entrega di dos check; un pa Colegio EPI unidad di HORECA y e otro pa Universidad di Aruba, facultad di Hospitality & Tourism Management. Sr. Armin Solognier, representante di Caribbean Mercantile Bank, a haci entrega di e donacion generoso na e fondo di educacion.

AHATA ta gradici e sponsor principal De Palm Corporation pa un biaha mas haci e cena ceremonial di AHATA Excellence Awards posibel. Caribbean Mercantile Bank, The Ritz-Carlton, Aruba, Tropical Bottling y High Performance pa nan sosten na e evento aki y tur nominado pa nan compromiso cu excelencia. Un pabien na e ganadonan!

