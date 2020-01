AHATA: Cifranan di turismo ta positivo pa 2019

CEO di Aruba Hotel & Tourism Association Tisa LaSorte a anuncia cu e aña 2019 tabata uno positivo, mientras cu ocupacion y prijsnan ta normalisando poco poco.

DECEMBER 2019

Ocupacion: Na luna di December e ocupacion na hotelnan tabata un punto mas halto cu e aña anterior y 1.9 menos cu November, yegando 83.4%.

ADR: E balor averahe di cada camber (ADR) den December a crece cu 3% compara cu un aña pasa, yegando $343.65. E crecemento ta menos cu lunanan anterior den 2019, y por nota cu prijsnan ta normalisando. Den e ultimo dos añanan Aruba a experiencia crecemento consistente den ocupacion desde horcannan di September 2017. Pa motibo di e extra demanda pa nos isla, por a cobra prijsnan mas halto.

RevPAR: E entrada averahe pa tur camber disponibel, na December 2019 tabata $286.77, cu ta un aumento di 4.3% compara cu un aña pasa.

AVERAHE DI 2019

Ocupacion pa 2019 tabata 84.8%, locual ta 0.9 mas cu 2018.

ADR ta $275.68; un aumento di 6.2% compara cu 2018.

RevPAR di 2019 a yega $233.89; 7.5% mas cu di 2018.

E cifranan di AHATA ta basa riba 17 hotel miembro: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott Resort, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace, RIU Antillas y Talk of the Town Hotel

