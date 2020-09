AHATA: Casi tur casino na Aruba awor ta “non-smoking”

Tur casino miembro di Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a dicidi pa bira non-smoking, como parti di nan enfoke riba e salud di nan empleado- y clientenan. Actualmente tin un ley pendiente pa prohibi e humamento paden, pero e ley no a pasa den Parlamento ainda.

Mientrastanto, e casinonan na Aruba a introduci e prohibicion boluntariamente pa nan mes. Cu e pandemia di COVID-19 a bira mas importante cu nunca pa proteha salud y e sistema respiratorio di un y tur.

Desde awe, 1 di September 2020, e prohibicion lo ta na vigor na tur 11 casino.

E 11 casinonan ta: The Casino at The Ritz-Carlton, Alhambra Casino, Glitz Casino, Stellaris Casino, The Casino at Hyatt, The Casino at Hilton, Cool Casino, Liv Casino, Wind Creek Casinos, and Eagle Casino. AHATA ta orguyoso di e paso responsabel tuma pa tur casino.

