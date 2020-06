AHATA: Cambio den uzo di Florin na casino

Na comienso di 2017 Parlamento di Aruba a aproba un cambio di ley cu ta regula cambio di moneda entre Florin cu monedanan internacional. Cu e cambio, casinonan di Aruba a keda inclui den e definicion di compania cu ta haci transaccion di moneda.

Resultado di e cambio di ley ta cu casino mester un licencia special di Banco Central si nan cambia florin pa dollar pa nan cliente, cuminsando na Juli 2020.

E rekesitonan y gastonan nobo pa e aplicacion di e licencia ta dificil pa mayoria di casino por cumpli cu ne. E negoshi di casino awendia ta un servicio di entretenimiento pa nos turistanan y localnan, y no ta mes rendabel cu antes. E regulacion nobo relaciona cu cambio di moneda a resulta di ta dificil pa casinonan por maneha.

Consecuentemente, mayoria di casino lo no adkeri e licencia special pa por acepta Florin di cliente local den casino. Como alternativa, Banco Central di Aruba a duna permiso pa ATM di banco den casino por saca Dollars Mericano pa personanan cu tin un cuenta local. Residentenan tin un limite diario di AFL 1000 cu por ricibi na Dollars di ATM den casino.

Como cu nos localnan ta disfruta di e entretenimiento den casinonan na Aruba, ta importante pa nan ta na haltura di e cambio aki. Casinonan cu ta miembro di AHATA ta den proceso pa introduci e ATM cu Dollars pa por sigui duna servicio optimal na tur cliente local asina cu casino habri bek. Desde diasabra 27 di Juni casino tin permiso pa habri porta atrobe.

Casino miembro di AHATA: Alhambra Casino, Cool Casino, Eagle Aruba Casino, Glitz Casino, Stellaris Casino @ Marriott Resort, The Casino @ Hilton, The Casino @ Hyatt, The Casino @ The Ritz-Carlton, Wind Creek Crystal Casino, Wind Creek Seaport Casino.

