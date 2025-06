Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta orguyoso di subraya e rol crucial cu su Impact Awards ta hunga den stimula y celebra cambio positivo y duradero den e sector turistico di Aruba. E ceremonia di AHATA Impact Awards ta enfoca riba e importancia di companianan cu ta traha riba un miho futuro pa nos isla.

Durante e di e ceremonia di 2025, AHATA a presenta un orador internacional cu ta experto den cultiva relacion duradero entre companianan y organisacion caricativo.

Mario Hernandez ta un fundador di Startups exitoso y a comparti su mesun storia di inspiracion y trajectoria pa crea compania cu impacto den comunidad. Ela ilustra cu un compania tambe ta experiencia beneficio ora e dedica atencion y solucion na e comunidad cu e ta opera aden.

Den su charla titula ‘Profit with Purpose’, e orador internacional a comparti cu: Crea un impacto positivo no por keda pa ultimo, sino e mester ta un parti integral di operacion di un compania. E proposito fundamental di un negoshi ta un forsa pa crecemento, locual ta stimula no solamente ganashi, sino tambe un beneficio mas grandi pa henter comunidad.

Cu e programa di premio “Impact Awards” y e mensahe di e experto internacional, AHATA ta continua su esfuersonan pa inspira negoshi pa integra un proposito comunitario den un modelo duradero di negoshi. Hunto, nos por construi un futuro mas prospero pa nos isla.